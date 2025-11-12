Scaloni define el once de Argentina para el amistoso contra Angola

La Selección Argentina se medirá con Angola este viernes en un partido amistoso que forma parte de una gira que tiene como objetivo sumar volumen de juego y mantener el rodaje colectivo. Además, el entrenador Lionel Scaloni querrá probar nuevos nombres y variantes de cara al Mundial 2026.

El director técnico de los campeones del mundo no contará con algunas de sus caras habituales, por diferentes motivos, y aprovechará la última ventana del año para dar oportunidades y ampliar el radar de candidatos a viajar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Luego de las prácticas que se desarrollarán en España, el plantel viajará al continente africano para jugar el amistoso. Tras el partido, los campeones del mundo se concentrarán en las instalaciones de La Finca, en la localidad de Alicante, en España, y quedarán liberados.

Un once probable que elegiría Lionel Scaloni, sin la presencia de Dibu Martínez y ante la ausencia de algunas figuras habituales, formaría así: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Quién es el futbolista que pese a no estar convocado visitó la concentración de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para el amistoso con Angola ya con la cabeza puesta en la Copa del Mundo 2026 que será especial por la defensa del título obtenido en Qatar en 2022 y la posible última cita mundialista de Lionel Messi. El plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrena en Alicante para el amistoso que se jugará este viernes desde las 13.

Allí el plantel recibió una visita especial de un futbolista que supo ser convocado por el DT pero que actualmente atraviesa una lesión sufrida con su equipo. Se trata de Franco Mastantuono quien sorpresivamente rompió con la previsibilidad del entrenamiento programado y se acercó desde Madrid para saludar a sus compañeros.

Cabe recordar que el futbolista no fue convocado por Scaloni debido a un pubalgia que sufrió con el Real Madrid y por el cual se perdió los duelos de Champions League ante Liverpool y, también, el de liga española ante Rayo Vallecano. El jugador viajó en auto entre tres y cuatro horas para visitar a los jugadores.

Franco estará junto a los jugadores hasta el jueves, cuando se desarrollará el último día de entrenamiento en España, previo al viaje de siete horas que realizarán en avión para llegar a Angola y disputar el partido el viernes. La práctica será puertas abiertas.

Además, la Selección Argentina sumó una nueva sorpresa en su lista de convocados para la última gira internacional del año. Después de confirmarse la baja de Enzo Fernández por una molestia muscular y el esperado regreso de Lisandro Martínez tras su recuperación, Lionel Scaloni decidió citar de urgencia a Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y defensor del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica. El futbolista se sumará al plantel que enfrentará a Angola el próximo 14 de noviembre en Luanda, en lo que será el último amistoso del 2025 para el conjunto nacional. El llamado, que se oficializó ayer, tomó por sorpresa a propios y extraños.