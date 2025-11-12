La feroz crítica de Franco Colapinto a otro piloto de la Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, uno de los detalles que resaltó fue la fuerte crítica de Franco Colapinto a Lance Stroll tras el abandono de Gabriel Bortoleto en la primera vuelta, dando aire a un debate sobre el estilo defensivo del piloto canadiense en los circuitos más exigentes del calendario.

La jornada en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos estuvo marcada por la polémica desde el inicio, cuando una maniobra en la curva Bico de Pato dejó al piloto local fuera de competencia antes de que concluyera la vuelta inaugural.

Franco Colapinto no dudó en responsabilizar de manera directa a Lance Stroll, integrante del equipo Aston Martin, por el accidente que terminó con la participación brasileña en la carrera principal. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro”, afirmó el argentino ante la prensa, según consignó el medio especializado Motorsport.

El incidente involucró al local Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, quien se encontraba en pleno ascenso tras partir desde el fondo del pelotón. En ese momento crítico, el brasileño intentó ejecutar una maniobra exterior sobre Stroll en la salida de la curva nueve, apuntando al sobrepaso en Bico de Pato. Sin embargo, el canadiense cerró la trayectoria e impactó el neumático delantero del Sauber, desencadenando el impacto final del auto contra el muro.

Durante su paso por la zona mixta, el piloto albiceleste sostuvo que “es lo que hace cada vez” al referirse a Stroll, sugiriendo un patrón recurrente en la conducta del piloto de Aston Martin respecto al espacio que concede a sus rivales en pista.

Colapinto y Stroll, una relación difícil

Vale destacar que durante la competencia, la tensión entre ambos corredores se incrementó cuando, en la vuelta 12, Franco Colapinto intentó adelantar nuevamente a Lance Stroll tras el relanzamiento de la prueba bajo el régimen de Safety Car. Ante la defensa férrea del hombre de Aston Martin, Colapinto expresó su frustración en la radio de equipo: “Stroll es un idiota, ¿qué está haciendo?”.

"No mira los espejos nunca Stroll"

Franco Colapinto post #MexicoGP



Franco Colapinto post #MexicoGP pic.twitter.com/OIGguSxQIM — Atención Colapinto (@atencionfc) October 26, 2025

Sin ir más lejos, el oriundo de Pilar ya había manifestado su descontento con el canadiense durante el Gran Premio de México, ya que el corredor de Aston Martin sacó a Franco del asfalto en la largada y le provocó un trompo. “Me tiró Stroll al pasto... No mira los espejos nunca Stroll, va siempre medio... no le debe estar apuntando para el auto. No sé para dónde mira cuando ve los espejos, siempre hace lo mismo y se hizo un trompo, pero me recuperé rápido”, manifestó después de la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La jornada de Gabriel Bortoleto tenía ingredientes de alto voltaje emocional. Ya había sido víctima de un aparatoso accidente durante la sprint del sábado, lo que puso a prueba tanto su temple como sus posibilidades deportivas para el domingo. Tras el choque con Stroll, el paulista transmitió sensaciones encontradas al analizar lo sucedido. “Adelanté a dos autos, fueron Lewis (Hamilton) y Colapinto por el exterior de la curva seis. Fue una buena maniobra. Y luego, con Lance, estaba rueda a rueda con él saliendo de la nueve. No hay que señalar a nadie. Creo que era la primera vuelta y yo iba por fuera”, declaró Bortoleto, según Motorsport.

El brasileño destacó que Stroll “abrió un poco más de lo que había de espacio allí”, se produjo el contacto y su monoplaza terminó contra la barrera de protección. “Creo que fue un incidente de carrera. Obviamente, si me hubiera dejado un poco más de espacio, habría hecho la curva, y probablemente lo habría adelantado porque tenía neumáticos peores que los míos, ya que yo iba con blandos”, analizó.