Estallaron las redes: los memes de la eliminación de Rosario Central y el "pasillo" de Estudiantes

Los hinchas se hicieron eco del curioso gesto de los jugadores del Pincha, que se dieron vuelta para recibir a los hombres del Canalla. Además, los dejaron afuera en Arroyito.

Después de una semana compleja, se terminó el debate: Estudiantes de La Plata decidió llevar a cabo el famoso pasillo a Rosario Central luego de que la entidad madre del fútbol argentino le diera el título de Liga al Canalla. Sin embargo, lo realizaron con una particularidad, en señal de reclamo: ocurre los futbolistas del Pincha se dieron vuelta, posaron de espaldas y no saludaron a los jugadores que recibieron el trofeo. Por supuesto, se trata de un condimento más en medio de un momento complejo para Chiqui Tapia y sus laderos.

Antes de que se realizara el gesto, las cámaras registraron a los hombres de la visita comunicándoles su decisión a sus colegas del anfitrión , mientras Eduardo Domínguez también intercambiaba palabras con ellos. Finalmente, cuando el equipo platense salió al campo detrás de la terna arbitral encabezada por Pablo Dóvalo, y Ángel Di María y sus compañeros hicieron su ingreso, se efectuó la contundente e histórica propuesta.

Sin embargo, la original iniciativa no desenfocó en absoluto al elenco bonaerense, que superó con creces al mejor equipo de la fase regular y de la actual temporada en el fútbol doméstico: le ganó 1-0, con un tanto de Edwin Cetré, y lo eliminó en los octavos de final del Torneo Clausura. Por supuesto, las redes sociales se hicieron eco de la situación y se llenaron de memes al respecto, también poniendo el foco en la pelea entre Juan Sebastián Verón y Pablo Toviggino .

LA IMAGEN DEL 2025: EL PASILLO DE ESTUDIANTES DE LA PLATA DE ESPALDA pic.twitter.com/6cU1CTJ7yi

El título otorgado a Rosario Central fue el detonante

La polémica por el galardón otorgado a la Academia había sumado un nuevo capítulo este jueves, cuando la AFA confirmó oficialmente la consagración del elenco comandado por Ariel Holan por haber terminado primero en la Tabla General. Apenas conocida la noticia, los platenses emitieron un comunicado en el que negaron que hubiese existido una votación formal para refrendar el reconocimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1992691795269218585?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992691795269218585%7Ctwgr%5Ef82a3df150b22009a3a9c1560778e9f0c567d42b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Ffutbol-primera%2Frosariocentral-campeon-tablaanual-2025_0_N0RA6DzHpm.html&partner=&hide_thread=false Los pibes viendo que Estudiantes hizo el pasillo pero con los jugadores dándose vuelta pic.twitter.com/EWSnLYO3a0 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 23, 2025

Según el club, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del título de Campeón de Liga 2025”. Este mensaje desató la furia del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien acusó al Pincha -y en particular a su presidente, Juan Sebastián Verón- de participar de “una campaña mediática de desestabilización y terrorismo" contra el organismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1992700534651031632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992700534651031632%7Ctwgr%5Ef82a3df150b22009a3a9c1560778e9f0c567d42b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Ffutbol-primera%2Frosariocentral-campeon-tablaanual-2025_0_N0RA6DzHpm.html&partner=&hide_thread=false “Como vas a gritar un gol que no es de tu equipo”



Todos ahora gritando el gol de Estudiantes pic.twitter.com/8mnawUHkyc — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 23, 2025

Frente al desmentido del elenco bonaerense, el dirigente santiagueño redobló la apuesta y sostuvo que la votación existió y fue aprobada “por unanimidad”, con la presencia del vicepresidente de la institución que ostenta cuatro Copas Libertadores. Acto seguido, difundió el acta oficial del Comité Ejecutivo, donde figura que, tras un breve debate, los representantes de los equipos acordaron “otorgar al CA Rosario Central el título de Campeón de la Liga 2025”.

Además, aprovechó para lanzar nuevas críticas hacia el ex mediocampista del Inter y Manchester United y publicó un mensaje en redes sociales en tono irónico: “Que 2026 Te/Nos Espera!! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento”. En medio del cruce verbal, la Liga Profesional difundió un comunicado que intensificó la disputa. Allí se estableció que, en el partido de este domingo por los octavos de final del Torneo Clausura, Estudiantes deberá realizar un “pasillo de honor” para recibir al Canalla.

Di María

Qué les dijo Verón a los jugadores de Estudiantes antes del pasillo

Con el correr de las horas, y pese al malestar interno, el Pincha terminó accediendo de una manera muy particular: trascendió, al mismo tiempo, que la Bruja le brindó libertad absoluta al plantel para actuar ante lo que consideraron un atropello. La iniciativa, si bien simbólica y no reglamentada, se había convertido en el epicentro de la disputa institucional.