Baile de Campaz y el agite de Malcorra bajo la lluvia: así fueron los festejos de Rosario Central tras el polémico título

Los hinchas del Canalla festejaron en las calles de Rosario ante el plantel que celebró el título otorgado tras una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

El fútbol argentino sumó un nuevo episodio de polémica donde la Asociación del Fútbol Argentino quedó expuesta con una decisión sorpresiva que llamó la atención y generó un sinfín de críticas que no cesan y con el paso del tiempo se profundizan. No solo por el otorgamiento del título que no estaba previsto sino que también se pliegan las polémicas por el arbitraje.

Rosario Central puede decir que sumó una nueva estrella para su historia deportiva tras la decisión que tomó la AFA tras una reunión del Comité Ejecutivo donde se determinó de forma unánime el reconocimiento al Canalla por haber terminado primero en la tabla anual, inaugurando así un título que perdurará.

Los hinchas salieron a la calle para celebrar el trofeo imprevisto y entregado en una oficina de Puerto Madero durante este jueves y disfrutaron junto al plantel que bailó en el escenario con Jaminton Campaz como protagonista y Nacho Malcorra .

Se desató la guerra por el título de Central: Estudiantes, Milei y Toviggino en el centro de la polémica

Estudiantes de La Plata aclaró que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se sometió a votación ningún reconocimiento sobre el título de Campeón de Liga 2025. Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual.

La institución platense informó que, ante versiones y especulaciones difundidas en las últimas horas, el encuentro desarrollado en el ámbito de la LPF no incluyó tratamiento formal ni definiciones vinculadas a la consagración del torneo que tuvo como beneficiado a Rosario Central.

El comunicado publicado en la red social X remarcó que la reunión se limitó a los puntos previstos en el orden del día y que no existió debate ni resolución relacionada con el campeonato mencionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1991610593246343623&partner=&hide_thread=false El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 20, 2025

El comunicado de Estudiantes tuvo un fuerte apoyo de Javier Milei, presidente de la nación, quien en su cuenta de X, reposteo una noticia que bancaba la postura del Pincha ante la AFA y la consagración de Rosario Central.

La respuesta de Pablo Toviggino, apuntándole a Verón

El tesorero de AFA y hombre de confianza de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, respondió con dureza al comunicado difundido por Estudiantes y afirmó que la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional sí incluyó una votación sobre el reconocimiento del título de Liga 2025.

Toviggino descalificó públicamente la postura de Estudiantes y cuestionó el contenido del mensaje institucional, con el presidente Juan Sebastián Verón a la cabeza. Según expresó el tesorero, la entidad formó parte del encuentro y participó del proceso que derivó en la resolución por intermedio de su vicepresidente, Pascual Caiella.

Toviggino, quién ya se había cruzado con Verón en múltiples ocasiones, vinculo el comunicado a una campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la asociación. El ídolo de Estudiantes es uno de los mayores opositores a la presidencia de Tapia, teniendo duras críticas en el pasado.