El futuro de Ezequiel Centurión: los detalles sobre su situación

El campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia debe volver a River, club dueño de su pase.

Consolidado como arquero de primera división, Ezequiel Centurión está culminando el mejor año de su carrera como profesional y promete seguir creciendo. El futbolista que estuvo a préstamo en Independiente Rivadavia, se adueñó del arco de la lepra mendocina y fue pieza clave en el histórico título de la Copa Argentina.

El vínculo con el club cuyano finaliza en diciembre de este año y no tiene opción de compra, con lo cual deberá regresar formalmente a River .

De todas formas, en el Millo están dispuestos a negociarlo si es que Independiente Rivadavia quiere comprar su ficha. El pase de Centurión está valuado en 2,3 millones de dólares y la lepra buscaría retenerlo para afrontar la Copa Libertadores.

Mientras tanto, River conservaría para su arco a la dupla Franco Armani-Javier Ledesma, ya que los dos tienen contrato y son de los pocos que están bien valorados por el cuerpo técnico y la dirigencia.

Sin lugar en Núñez y con una relevancia notable en el equipo de Alfredo Berti, las conversaciones podrían llegar a buen puerto para que Centu siga en el mismo equipo donde estuvo el último año y medio.

ezequiel centurión entrena independiente rivadavia

Figura en momentos clave

Centu llegó a la lepra mendocina a mediados de 2024 y rápidamente se ganó el puesto, siendo el jugador con más minutos en el equipo mendocino desde que llegó.

Uno de sus momentos top llegó en semis de la Copa Argentina, donde le tapó un cabezazo a Giuliano Galoppo sobre el final del tiempo regular y luego le atajó un penal clave a Miguel Borja en la definición desde los doce pasos.

Pese a que tuvo que salir por un golpe cuando el equipo ganaba 2 a 1 en la final contra Argentinos Juniors, es pieza fundamental para entender el éxito de Independiente Rivadavia.

Actualmente está recuperándose de esa doble fractura en uno de sus brazos.

Amarfil será comprado y Villa no sigue

Las últimas informaciones que llegaron desde Mendoza esta semana indican que el otro cipoleño del plantel de Independiente Rivadavia continuaría en el equipo. Se trata de Franco Amarfil, cuyo 70% de la ficha sería comprada al Club Cipolletti en 350 mil dólares.

Mientras tanto, la figura y capitán del equipo, Sebastián Villa, se despidió de la institución dejándole un sentido saludo a Daniel Vila, quien confió en el colombiano cuando este estaba alejado del fútbol de elite, jugando en Bulgaria, luego de sus escándalos cuando era futbolista de Boca y enfrentó dos acusaciones por violencia de género. El futuro del delantero podría estar en un grande de nuestro país o en el exterior.

Uno de los rumores de las últimas horas es que lo quería River, mismo club que es dueño del pase de Centurión. En redes sociales, algunos especularon con que el cipoleño podía ingresar en la negociación, aunque todas esas son suposiciones que por ahora no tienen sustento oficial.

Lo cierto es que entre ambas instituciones hay relación fluida y muchas chances de llegar a buen puerto en las diferentes operaciones mencionadas.