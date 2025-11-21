Misterioso posteo de Sebastián Villa y rumores de que lo quiere un grande

El delantero fue uno de los mejores del año y acaba de salir campeón con Independiente Rivadavia de Mendoza.

La figura de Sebastián Villa es una de las más codiciadas en fútbol argentino y sudamericano. Después de varios meses de ostracismo en Europa, donde recaló en el Beroe de Bulgaria por sus causas en la justicia por violencia de género en nuestro país, fue Daniel Vila quien lo contrató para Independiente Rivadavia de Mendoza a mediados de 2024.

Desde su arribo se hizo dueño del equipo. Alfredo Berti armó una estructura alrededor del delantero colombiano y así se destacó con su habilidad, pegada, asistencias y un par de goles.

Tanto en el verano pasado como en el receso por el Mundial de Clubes, Gustavo Costas lo pidió para Racing, que tenía su gran chance de ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, Diego Milito y compañía decidieron no invertir en la ficha del exBoca.

Finalmente, Villa anotó 10 goles en 60 partidos con la lepra mendocina, junto a los cipoleños Franco Amarfil (foto) y Ezequiel Centurión. Siendo capitán del equipo, se consagró campeón de la Copa Argentina, anotando el penal decisivo en la definición contra Argentinos Juniors en Córdoba.

El misterioso posteo y un rumor que hace ruido

En las últimas horas, Villa se despidió de Independiente Rivadavia a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en la que le agradeció al presidente Daniel Vila por la "oportunidad" que le dio en el fútbol argentino.

El extremo de 29 años, que salió campeón de la Copa Argentina con la Lepra el 5 de noviembre pasado, escribió en el posteo que realizó: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

En la tarde del jueves, el apellido del atacante cafetero sonó como posible refuerzo de River, algo que de concretarse sería una bomba, teniendo en cuenta su pasado en Boca y que se trata de un futbolista que ha tenido serios conflictos fuera del campo, totalmente opuesto a lo que el Millo con Gallardo como técnico suele contratar.

Desde el punto de vista futbolístico, River necesita jugadores como Villa, que tengan personalidad y que se revelen ante situaciones adversas, ya que este año ha tenido serios problemas de actitud y le costó horrores, por ejemplo, dar vuelta un partido.

Pero la poca capacidad para comportarse colectivamente y sus reiterados problemas fuera de la cancha, lo hacen un profesional poco apetecible.

Por ahora, la supuesta llegada a River es solo un rumor, pero ya está dando vuelta en las redes sociales y varios medios.

Mientras tanto, el colombiano fue convocado por su selección y tiene chances de jugar el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.