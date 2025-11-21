El Atletismo tuvo su fiesta en Neuquén con una competencia multitudinaria

Se realizó la "Copa de Clubes" con participación de más de 400 deportistas de cuatro provincias distintas.

Se realizó la séptima Copa de Clubes en la Ciudad Deportiva de Neuquén y fue una verdadera fiesta del atletismo de la Patagonia pese a las inclemencias del tiempo. Del evento participaron 34 clubes y cerca de 400 deportistas de Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y, obviamente, de Neuquén.

El campeonato fue ganado por Corredores de Cipolleti con 390 puntos, seguido por la Escuela de Atletismo Hermes de Neuquén con 303 puntos y Unión Atlética Gral. Roca con 247 puntos. Más atrás quedaron el CEF Nº1 de Neuquén, Escuela Correcaminos, Escuela Municipal de Cervantes, CUBAR, Escuela Municipal de Picún Leufú, Escuela Municipal de Allen y CEF Nº7.

De esta manera, el torneo organizado por la Federación Atlética Neuquina (FAN) se consolida como un virtual campeonato patagónico de la especialidad con cada vez más participantes de todo el sur argentino.

atletismo 3

Durante todo el sábado 15/11 hubo competencias desde mayores y U20 en 100-200-400-1500-5000 metros, salto en largo, bala, disco, jabalina y martillo. En U16 las distancias fueron 80-200-600 metros, largo, bala, disco, jabalina y martillo. En U14 80 y 150 metros, largo, bala y jabalina. Hasta los más peques (U12) participaron con harán un combo de competencias.

Gran cierre de año y muchos proyectos

Con Lucas Carro a la cabeza y un activo grupo de profesores, LA FAN cierra el año con muchas cosas para festejar. Primero fue la reparación del foto finish que permitió realizar siete Copa de Clubes y varias competencias de para-atletismo. El otro paso fundamental se dio con la inauguración de la cabina que contará con todas las comodidades que se requieren para poder hacer torneos nacionales e internacionales. La misma fue financiada con los $50.000.000 que bajó el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través del programa Clubes Sociales.

Para 2026 el objetivo es continuar invirtiendo para mejorar las instalaciones para el atletismo. La Fan cumplió con el proyecto presentado a Provincia, por lo que se espera poder entrar en el programa el año que viene para financiar nuevas obras y equipamientos.

En materia de competencia, hay muchas posibilidades que los EPADE (juegos patagónicos U16) se hagan en Neuquén y eso es un gran objetivo. Pero además se solicitará la posibilidad de realizar torneos nacionales y test patagónicos.