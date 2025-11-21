Cómo sigue el Regional Amateur después de la fase de grupos: los cambios

Para esta edición, hubo una pequeña pero importante modificación en los cruces de la segunda fase.

El domingo se definen los últimos clasificados para los duelos directos en el Regional Amateur . Los equipos de Lifune y Liga Confluencia ultiman detallas para la jornada final de la fase de grupos, donde todavía queda mucho en juego. Para esta edición, el Consejo Federal mantuvo la mayoría de las reglamentaciones y la disposición del formato, aunque con una ligera pero relevante modificación.

De las 11 zonas que tiene la Región Patagónica, pasarán directamente a la tercera ronda los ganadores de cada grupo. A ellos se sumará el mejor segundo, que también tendrá dos semanas de descanso.

Mientras tanto, los equipos que finalicen como escoltas en las zonas que tienen cuatro equipos se cruzarán entre sí en la segunda fase. Ese cruce será ida y vuelta, definiéndose en cancha del mejor ubicado en la etapa de grupos. Los cuatro ganadores de esas llaves se sumarán a los doce mencionados en el párrafo anterior para componer a los 16 integrantes de los octavos de final.

A partir de allí se llevará adelante la clásica eliminación directa con series de 180 minutos (partidos de ida y vuelta). El ganador de la Región Patagónica, que el año pasado fue la CAI de Comodoro Rivadavia, disputará una de las cuatro definiciones por el ascenso al Federal A.

La pequeña modificación mencionada es que el año pasado, de los grupos se pasaba directamente a octavos.

la amistad pillmatún La Amistad derrotó a Pillma en el duelo cipoleño. Fotos: Antonio Spagnuolo

Cómo están los equipos de Lifune y Confluencia

Alianza de Cutral Co y Atlético Regina fueron los mejores de las zonas 7 y 10, y ya saben que irán directamente a la tercera fase. A La Amistad (12 puntos) le alcanza para hacer lo mismo empatando ante Deportivo Roca (10), que lo visitará el domingo por la zona 9.

Independiente (7) y Maronese (6) se jugarán el mano a mano para ver quien es el único que pasa en el grupo 6 que tiene tres equipos.

En la mencionada zona 7, se jugarán mucho los escoltas. San Patricio del Chañar (6) recibirá a Alianza mientras que Patagonia (6) hará lo propio ante Unión Alem Progresista (3) en Neuquén.