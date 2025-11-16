Regional Amateur: triunfazo agónico, una goleada y más clasificados

Se disputó la quinta fecha de la fase de grupos en el torneo de la cuarta categoría nacional del fútbol argentino.

Los equipos zonales que juegan el Regional Amateur vivieron este domingo la quinta jornada, penúltima de la fase de grupos de la edición 2025/2026. Luego de las clasificaciones aseguradas de Alianza de Cutral Co y Atlético Regina, ahora se sumó La Amistad, que llegó a 12 puntos y ya sabe que estará en la siguiente instancia.

Hubo goles en todas las canchas, incluyendo el 30 de Septiembre de Plaza Huincul, donde el grito de Ciro Clemente llegó en tiempo adicionado para Independiente. El defensor aprovechó una pelota parada en la que intervinieron los experimentados Pablo Vergara y Mauricio Villa, ambos ingresados en el complemento.

El Rojo quedó con 7 puntos y en la última fecha de esa zona 6, compuesta por tres equipos, será local de Maronese (6).

independiente en petro

En la zona 7, Alianza volvió a ganar para seguir con puntaje perfecto (15 puntos). Derrotó 2-0 a Unión Alem Progresista en Cutral Co por los goles de Braian González y Franco Goria.

Con su triunfo 2-0 sobre Patagonia, el que ahora también está segundo es San Patricio. En el Chañar los goles fueron de José Cabañas y Edison Córdoba. Los dos mencionados suman seis unidades cada uno y Unión quedó con tres y eliminado.

La Amistad, adentro

Por el grupo 9, La Amistad superó 1 a 0 a Argentinos del Norte con gol de Valentín Salinas y así llegó a 12 unidades, para asegurarse la clasificación a la siguiente instancia. Según lo que ocurra en la última jornada ante Deportivo Roca, lo hará como primero o uno de los mejores segundos.

Justamente el Naranja (10) aplastó al eliminado Pillmatún por 6 a 1 en el Luis Maiolino. Los goles del equipo dirigido por Martín Medina fueron marcados por Benjamin Morales (2), Luciano Pereyra, Luis Felipe Miranda, Enzo Vallejos y Carlos López.

El "Carcelero" (7 unidades) quedó eliminado, ya que en caso de llegar a igualar a Roca en puntos, pierde en el desempate en los partidos entre sí (2-0 y 1-1).