Jorge Lencina, el estratega del Gallo con puntaje perfecto en el Regional Amateur

El Regional amateur completó los primeros tres partidos de la fase de grupos y el único equipo de los zonales en conseguir el puntaje ideal de cara a los duelos de vuelta es Alianza de Cutral Co. El equipo dirigido por Jorge Lencina cosechó tres victorias seguidas en el grupo 7.

“Hemos arrancado de la mejor manera en este torneo, que es muy difícil, pero sabemos que el objetivo nuestro es tratar de clasificar primeros. Estamos bastante bien, trabajando”, dijo a LMNeuquén el Pulpo, director técnico del Gallo.

Lencina llegó en la segunda mitad del año al conjunto neuquino para su segundo ciclo en el club con la doble competencia: Lifune y Regional Amateur.

Fue luego de su paso por La Amistad, donde llegó a la final patagónica en este certamen con un plantel de jerarquía. “Nosotros estamos hace poco tiempo en el club, se han sumado jugadores que han sido muy importantes. La base del club también está bien, entonces los chicos que se sumaron al plantel lo han hecho de la mejor manera. He traído jugadores, algunos con experiencia y otros no tanto, pero lo han hecho muy bien en estos partidos que hemos jugado”, describió.

jorge lencina.png La Amistad tiene en Jorge Lencina al responsable máximo del fútbol del club. Fotos: Anahí Cárdena

Alianza manda

El Gallo comparte su grupo junto a Patagonia, San Patricio del Chañar, con quienes compite habitualmente, y Unión Alem Progresista. “Es una zona complicada, porque hay dos equipos que se conocen de la misma liga, y Unión que es de la Confluencia, lo conozco porque me ha tocado enfrentarlo en los dos años y medio que he estado en La Amistad, pero son equipos duros, nadie te regala nada”, aseguró.

Entre neuquinos la pelea es fuerte. Alianza está con 9 puntos, detrás Patagonia viene con 6 y el Santo suma 3. “Los dos equipos de Neuquén, más que nada el Chañar, se ha preparado también para ser protagonista. Ha sumado muchos refuerzos, pero nosotros tenemos lo nuestro también, estamos en la parte grupal, muy bien, trabajando bien en la semana y llegamos bien a los partidos, que eso es lo más importante”, mencionó.

La cuarta jornada marca que el escolta recibirá al Gallo en su casa y quiere descontarle puntos. “Ahora nos toca el fin de semana con Patagonia de visitante, también va a ser un partido complicado, porque ellos tienen por ahí la cancha más reducida que la nuestra. Para nosotros son partidos finales, lo hemos tomado de esta manera”, afirmó el Pulpo.

En la recta final de la primera etapa del certamen al Gallo le queda el viaje a la capital neuquina, recibir al Mago y el cierre en San Patricio del Chañar. “Los partidos, al conocerse, más que nada en la primera fase, son muy parejos, nadie te regala nada. Son duelos donde los jugadores se conocen mucho, entonces uno trata de ponerle la impronta para poder llegar al domingo de la mejor manera”, insistió.

El desafío para el Gallo es doble. Si bien las miradas están puestas en el Regional, tampoco quieren descuidar la liga, donde marchan sextos y la exigencia está latente. “Nos estamos preparando de esta manera, sabemos que estamos en un club grande de la zona, tenemos que saber que todo lo que juguemos, tanto el Regional como Liga, tenemos que ser protagonistas”, asumió.

El trabajo es arduo para todos por igual. “Los jugadores saben también en el lugar que están, los chicos que han venido de refuerzo también de la misma manera, trabajamos de esa manera en lo grupal, y tratamos de ser competitivos en los dos torneos que nos toca jugar”, aseguró.

El Pulpo Lencina es un experimentado en el futbol, tanto en su etapa de jugador como la de director técnico. Y si se habla de Regionales, en su espalda tiene grandes campañas con finales incluidas. “Todos los regionales son, no sé si distintos, pero son todos fuertes los equipos de la zona, se conocen mucho y son partidos duros. Nosotros igualmente, o donde me ha tocado estar, tratamos de tener nuestra idea, de tener nuestro juego”, comentó.

Los refuerzos rinden

Hoy el DT tiene un equipo interesante, a pesar de algunas bajas que sufrió a poco de comenzar el torneo. Uno de los refuerzos clave está en la delantera con Federico Acevedo, el "9" que arribó con goles. “A Fede ya lo venía siguiendo hace dos años, cuando el llegó a Cipolletti. También me lo recomendaron, lo vi, vi varios partidos, lo iba a llevar el año pasado a La Amistad y tuvo la posibilidad de irse a jugar afuera”, repasó.

El trabajo de ver y analizar jugadores está siempre presente en el Pulpo y en la previa a su arribo al Gallo ya venía con nombres en la cabeza. “El profe que tenía en La Amistad lo conocía también bastante, no lo pude llevar y este año, cuando se me dio la posibilidad de venir acá, sabíamos que íbamos a jugar el Regional y el primer apuntado fue él”, amplió.

Hoy Acevedo es uno de los goleadores de la zona. “Tuvimos la posibilidad de traerlo, y también se dio que tuvo la posibilidad de jugar los últimos partidos en Cipolletti. Me habían hablado muy bien como persona, lo había visto como jugador y cerraba todo para que esté con nosotros”, sostuvo.

Aún queda un tramo por delante para el conjunto de Cutral Co, pero las ilusiones crecen y la aspiración de la institución también. “Estamos para seguir compitiendo, para tratar de lograr el primer objetivo, que es clasificar. Si se puede punteros, va a ser mucho mejor. Sabemos que estamos en un club grande, entonces tenemos que ser competitivos, como le digo a los jugadores, tenemos que ser competitivos tanto en la Liga como en el Regional”, enfatizó.

Alianza visitará a Patagonia el domingo a las 14:30 en la capital neuquina. “Espero que el domingo podamos tener un gran partido y seguir compitiendo, que es lo más lindo de esto, ser competitivos y avanzar en este regional a los últimos partidos. Llegar a los últimos partidos quiere decir que las cosas medianamente las estamos haciendo bastante bien”, concluyó.