El desgarrador mensaje de Molina tras fallar dos veces un penal en la final de Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

El futbolista de Argentinos Juniors lanzó un extenso comunicado en sus redes sociales sobre sus sensaciones tras fallar su penal ante Independiente Rivadavia.

Tomás Molina tuvo una jornada para el olvido en Córdoba siendo el único jugador que erró su penal en la tanda que definió al campeón de la Copa Argentina . De hecho lo malogró en dos oportunidades, debido a que Marinelli tapó el primer penal pero se había adelantado, por lo que terminó pateando de nuevo. En la segunda oportunidad el arquero de Independiente Rivadavia volvió a hacerse grande.

A Molina le tocó una dura responsabilidad que lamentablemente terminó siendo una pesadilla para él y Argentinos Juniors . El desconsuelo del jugador se vio inmediatamente, pero el dolor profundo quedó expreso en un posteo en sus redes sociales. "No tengo fuerzas para describir el dolor que siento. Estoy muy triste. Tenía mucha ilusión, y nuevamente me toca pasar por esta. Pocas veces me sentí de esta manera en mi vida ", reveló sobre el post el jugador de 30 años.

Luego sumó en su escrito: "Le quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a toda la gente que me brindó su apoyo y cariño con un abrazo o con un mensaje. Le quiero pedir disculpas al hincha que hizo mucho esfuerzo para viajar y acompañarnos".

Tomas Molina-Descargo

"Tocará seguir luchando y ojalá que el fútbol nos dé la revancha que merecemos. Seguramente sea difícil levantarme de esta situación, pero no imposible. Perdón y gracias", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986265153101295906&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE!: Marinelli le atajó dos veces el penal a Molina y fue clave en la consagración de #IndpendienteRivadavia en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/uWkDxdwYTr — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión, campeones de Copa Argentina

Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión se consagraron campeones de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y se clasificaron a la Libertadores del 2026. En un partido para el infarto, la Lepra Mendocina venció a Argentinos Juniors en penales (5-3) tras igualar 2-2 en los noventa minutos.

Más allá del título, el partido no fue el sueño perfecto para los cipoleños. Amarfil fue expulsado en el primer tiempo por doble amarilla, mientras que Centurión tuvo que salir por una lesión en su muñeca antes de finalizar los noventa minutos. El encuentro tuvo un ritmo vertiginoso, y aunque parecía que los mendocinos tenían las de ganar, ya que se pusieron arriba por dos goles de ventaja, Argentinos reaccionó y logró empatar en los minutos de descuento, contra Independiente que jugaba con 9 hombres.

Los goles del encuentro para la ´Lepra mendocina’ los convirtieron el delantero paraguayo Alex Arce, a los 9 minutos del primer tiempo, y Matías Fernández, a los 17’ del complemento. En tanto, Alan Lescano descontó para el ‘Bicho’ a los 19’ del segundo parcial y Erik Godoy igualó el duelo a los 52 minutos del mismo periodo. El árbitro había adicionado 14 minutos al final del partido.

Además de Amarfil, Indpendiente sufrió la expulsión de Osella a los 91 minutos, por lo que tuvo que jugar todo el tiempo adicionado con dos jugadores menos. También fue echado su entrenador, Alfredo Berti, quien se encaró con el árbitro Nicolás Ramírez en una tensa discusión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986265664282108321&partner=&hide_thread=false ¡EL PENAL DE VILLA Y LA CONSAGRACIÓN DE #IndependienterRivadavia COMO CAMPEÓN DE LA #CopaArgentinaEnTyCSports! pic.twitter.com/ScxrH4doJJ — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

En los penales, el héroe de la noche fue Gonzalo Marinelli, arquero que sustituyó a Centurión, y tapó el cuarto penal de Argentinos ante Molina. De manera insólita, ese tiro se ejecutó dos veces por un adelantamiento del arquero, que en la segunda ocasión volvió a taparlo. Sebastián Villa, capitán y figura del elenco mendocino, fue el encargado del quinto penal y no falló. A pesar de tener a un histórico como Sergio Romero en frente, el colombiano no dudo y le dio a Independiente Rivadavia su primer título en el fútbol argentino.