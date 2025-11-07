Dos argentinos fueron nominados individualmente a los premios The Best de la FIFA: la ausencia que generó revuelo

Seis jugadores nominados al XI ideal, uno luchará por un premio individual mientras que un argentino quiere ser el mejor hincha del mundo.

La FIFA dio a conocer este jueves a los jugadores nominados para batallar por los reconocidos premios The Best con la presencia de distintos argentinos nominados para el XI ideal masculino pero con tan solo dos nominaciones individuales para el reconocimiento que será entregado a los mejores durante el período enmarcado desde el 11 de agosto del 2024 al 2 del mismo mes pero de 2025.

La categoría a mejor jugador se llevó la mirada ante la ausencia de históricos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero también con otro nombre que no aparece en la lista: Julián Álvarez , el delantero del Atlético de Madrid que ha brillado en su club. Para sorpresa de todos, no hay argentinos nominados a esta categoría.

Sin embargo si lo hay en la nominación a mejor arquero del mundo. Será el Dibu Martínez el encargado de representar la bandera argentina en dicha nómina que ya conquistó en 2022 y 2024. Deberá competir contra Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal) y Wojciech Szczsny (Barcelona), entre otros arqueros de renombre.

A su vez, Argentina luchará por el premio a la Afición de la FIFA, con la presencia de Alejandro Ciganotto, el hincha de Racing que viajó "a dedo" a los partidos que el equipo jugó de visitante a partir de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2024 que luego terminaría alzando la Academia.

Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron nominados para el XI ideal de la FIFA. Aquí también llamó la atención la ausencia de la araña Álvarez.

La Selección argentina presentó la nueva camiseta que usará en el mundial 2026: cómo es y cuánto cuesta

La Selección argentina presentó la nueva piel con la que afrontará el mundial 2026 dejando atrás el actual diseño que le dio la alegría más grande en los últimos 36 años: la Copa del Mundo 2022 disputada en Qatar. Este miércoles la marca de las tres tiras dio a conocer el particular diseño que revolucionó las redes sociales.

"El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", escribió la cuenta oficial de la marca en Instagram con el capitán Lionel Messi como modelo festejando un gol. La misma luce con fondo blanco y tres bastones de color azul, en degradé, con el que buscaron homenajear las camisetas de los títulos de 1978, 1986 y 2022.

El modelo está publicado en la página oficial de la empresa que realiza la camiseta pero todavía no está disponible para adquirirla. La misma se podrá comprar a partir de este miércoles en distintos precios.

La "camiseta versión jugador" se podrá conseguir a cambio de $ 199.999, mientras que la misma versión manga larga costará $ 229.999. Por su parte la versión femenina costará $119.999 aunque la camiseta titular tiro alto estará en un valor de $99.999. En la lista de prendas aparece el conjunto para niños cuesta $99.999 mientras el kit para bebés también se venderá en el mismo valor.

Entre las camisetas albicelestes aparece el conjunto oscuro que utilizará el Dibu Martínez, una de las figuras de la Selección que ha logrado una admiración particular por el puesto de arquero y consiguió que los hinchas quieran su conjunto. Ese diseño estará disponible por $129.999.

