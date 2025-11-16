Peronismo para la Victoria reunió a sus referentes provinciales

El espacio justicialista conducido por Oscar Parrilli marcó una hoja de ruta de cara a la interna del partido que será en del 2026.

Los dirigentes de Peronismo para la Victoria Neuquén se reunieron para hacer un análisis general y acordar agenda para los próximos meses. Entre otros temas de debate, coincidieron en la necesidad de construir una propuesta seria y atractiva para los neuquinos y neuquinas.

El encuentro estuvo encabezado por Beatriz Gentile, quien fue la candidata a Diputada Nacional de Fuerza Patria en las últimas elecciones legislativas; Oscar Parrilli, Senador Nacional; la Diputada Provincial Lorena Parrilli ; y dirigentes de Centenario, Plottier, Zapala y demás localidades.

Gentile realizo un llamado a construir un espacio sólido y que contenga todas las expresiones del campo nacional, “convocar a todos los que de alguna u otra manera coincidimos en construir una alternativa para el 2027, para gobernar la provincia y volver a ganar el país, estamos seguros de que este sector del peronismo es una herramienta para reconstruir junto a otros espacios el Movimiento Nacional. Queremos un peronismo que recupere sus banderas históricas , la Justicia Social, la Soberanía política y la Independencia económica, es por eso que estamos trabajando para poder ser una alternativa seria para nuestros afiliados y competir en las próximas elecciones internas”.

Matías Samar; Referente de la juventud, destaco la importancia de crear una alternativa que involucre a las juventudes y sea ejemplo de organización comunitaria por un mejor Neuquén. También profundizo en que “es primordial que en las próximas elecciones Cristina Kirchner este libre, no podemos llegar a los próximos comicios con la mejor candidata del espacio proscripta, por causas inventadas”.

Por su parte, Lorena Parrilli realizó un homenaje por el Día del Militante Peronista (17 de noviembre), a Cristina y repudio la detención arbitraria de Julio De Vido, “esto nos recuerda lo que siempre han hecho con el peronismo una persecución violenta durante años, en este contexto, elijo pensar y elijo apoyar, apoyarme y apoyarnos en la potencia de nuestras convicciones de hierro. Hace falta refundar el peronismo recuperando la fuente que le dio origen y lo hizo crecer con Perón, Evita, Néstor y Cristina. Iremos a elecciones internas por un peronismo con vocación de poder en la provincia, que acompañe al peronismo a nivel nacional en la recuperación de la patria en 2027.

El legislador Nacional Oscar Parrilli se solidarizó con Julio De Vido y denuncio un "bestiario judicial" sobre la causa cuadernos: “Estamos frente a un nivel de irracionalidad de la justicia, recordó que en esta causa hubo arrepentidos que eran torturados, para declarar en determinadas direcciones”.

De esta manera, el espacio Peronismo para la Victoria empezó a preparar a sus dirigentes provinciales de cara a las internas partidarias que se realizara en marzo del año próximo. El próximo encuentro quedó acordado para diciembre próximo.