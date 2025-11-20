Franco Amarfil será la venta más cara de la historia de Cipo

El volante de Independiente Rivadavia será comprado por el club mendocino con el que acaba de salir campeón.

Las actuaciones de Franco Amarfil no solo generan orgullo por los logros que consigue desde que dejó Cipo hace apenas dos años. Es que el volante todoterreno sigue generando ingresos para las arcas del club albinegro y ahora se transformará en la venta más cara de la historia del club.

Según informaron medios de Mendoza, Independiente Rivadavia ejecutará la opción de compra y pagará 350 mil dólares por el 70% del pase del mediocampista de 24 años, que llegó a la lepra mendocina a comienzos de la actual temporada proveniente de Nueva Chicago.

La ficha de Amarfil todavía le corresponde a Cipo , ya que el Torito de Matadores no hizo uso de la mencionada opción a fines de 2024 como lo había anunciado.

De hecho, Chicago perdió al rionegrino y a varios baluartes de aquel equipo que llegó a jugar la final por el segundo ascenso y la perdió ante San Martín de San Juan. A la temporada siguiente, el Torito ni siquiera clasificó al reducido.

Por el contrario, Amarfil dio el salto a primera división al ser contratado por la lepra mendocina, que recién ascendía a la elite del fútbol argentino y se estaba armando. El futbolista patagónico fue de menor a mayor y rápidamente se ganó un lugar como titular en el equipo que dirige Alfredo Berti.

futbol-copa-argentina-independiente-rivadavia-river-inicial Independiente Rivadavia se consagró en la Copa Argentina con los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión.

El monto que recibiría Cipo al concretarse esta venta supera en lo nominal la operación por la cual recibió 220 a cambio de la ficha de Gustavo Del Prete, otro valor de altísimo nivel que surgió de las formativas del albinegro.

Un éxito detrás de otro

Entre tantos momentos para guardar en su memoria y la de su gente, jugó contra Boca en La Bombonera y eliminó a River en la Copa Argentina, torneo del que salió campeón a pesar de ser expulsado en la final contra Argentinos Juniors.

Franco Maximiliano ha sido fundamental en la construcción colectiva de Independiente Rivadavia, ya que es la rueda de auxilio del equipo, le da intensidad para la marca y buenos pases de salida a sus compañeros para construir en ofensiva.

Amarfil empezó a jugar al fútbol en la Escuela Los Humildes, de la cual nunca se olvidó y a la que siempre visita cuando viene a pasar unos días a su casa. Hizo el largo camino de las inferiores en Cipo y se convirtió en uno de los capitanes más jóvenes del primer equipo con apenas 22 años.

Tras la buena campaña en 2023 como uno de los líderes del Capataz, partió a Chicago y el resto es historia conocida. Lo sobresaliente, además, es que el futbolista sigue dándole cosas al club que lo hizo profesional, incluso cuando ya hace tiempo que es un jugador de primera.