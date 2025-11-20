Están los semifinalistas: cómo sigue el Pre Federal de básquet y la definición del descenso

El miércoles, Independiente y Pérfora se metieron en semis. Además, se pone picante la batalla por la permanencia.

En la noche del miércoles quedaron resueltas las dos llaves de cuartos de final que restaban en el Pre Federal de básquet y así se definió la hoja de ruta para el tramo final del semestre. Independiente de Neuquén y Pérfora transpiraron bastante para doblegar en sus respectivos juegos decisivos a Biguá y Atlético Regina respectivamente, pero al final lo lograron.

El Rojo y el Verde se enfrentarán entre sí en una de las semis, mientras que Pacífico y Centro Español jugarán la otra. Ambas comenzarán a partir del domingo, al igual que los choques de reclasificación Deportivo Roca - Del Progreso y Regina-Biguá. Además, este viernes arrancan los playoffs de la zona Ascenso.

Tanto Independiente como Pérfora arrancaron afilados en el caluroso cierre de miércoles. Sin embargo, los visitantes reaccionaron y estuvieron cerca de dar la sorpresa.

El Rojo llegó a ganar por 15 de distancia en una Caldera que tuvo buen marco de público. En distintos tramos, los dirigidos por Andrés García plasmaron en el marcador las diferencias colectivas que se vieron en el juego. Carlos Paredes volvió a hacer un partido muy completo (12 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias), pero el local nunca pudo consolidarse en la diferencia de doble dígito.

Con Francisco González (13) y Benjamín Loncón (14) tomando la lanza, la visita se acercó e incluso llegó a pasar al frente en los minutos finales. Joaquín Marcón (16) y Julián Fedele (23) se erigieron como figuras en momentos calientes y así Independiente torció la balanza para su lado con el 73-67 final.

independiente de neuquén festejo

En Plaza Huincul pasó algo parecido, porque de arranque Pérfora ganaba con solidez al cabo del primer tiempo por 14 puntos, pero el tercer cuarto fue todo de Atlético Regina. Martín Fagotti fue el "factor X" con 28 puntos en la visita, Manu Navarro lo acompañó de buena manera con 12 puntos y 8 rebotes y el Albo llegó palo a palo al último parcial.

Finalmente, los de Fernando Claris prevalecieron de la mano de Nahuel Vicentín (17 puntos y 13 rebotes),Nacho Claris (14) y Jeremías Fernández (12).

Cómo se define el título y los descensos

Estos resultados determinaron que, además de los cruces mencionados, los cuatro semifinalistas mantengan su plaza en la zona Campeonato y la Liga Federal del año que viene.

La pelea por el título está clara y sencilla: semis al mejor de tres partidos y la final al mejor de cinco.

A Pacífico, Independiente, Pérfora y Español, en la Liga Federal del 2026 los acompañarán los dos equipos que ganen los choques de reclasificación que iniciarán el domingo, el mismo día que comienzan las semis.

Quienes pierdan se enfrentarán entre sí y el derrotado de ese duelo descenderá a la zona Ascenso. El que gane jugará una promoción con el subcampeón de la segunda división.

Arrancan los playoffs en la zona Ascenso

Este viernes arrancan las semis en la otra categoría. Club Plottier fue el mejor de la fase regular y recibirá a Centenario, mientras que Petrolero (2do) hará lo propio con Cinco Saltos (3ro). Ambos encuentros comienzan a las 21:30.