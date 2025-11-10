El Club Pacífico se adueñó del "1" y se vienen los playoffs en el Pre Federal

El torneo de básquet de primera división masculino finalizó su fase regular y los candidatos al título están muy claros.

Con las últimas victorias en el cierre de la fase regular, el Club Pacífico le arrebató el "1" a Independiente de Neuquén en el Pre Federal de básquet. El equipo dirigido por Maxi Rubio finalizó la etapa clasificatoria con once victorias y apenas tres caídas, al igual que su rival de toda la vida. Igualmente, la diferencia en los puntos convertidos en los duelos entre sí le dio el primer lugar de cara a los playoffs que comenzarán el próximo viernes.

El Decano prevaleció sobre Deportivo Roca por 82 a 72 en El Viejo Ramírez con David Véliz como destacado, anotando 14 puntos y bajando 18 rebotes. El local estuvo al frente de principio a fin y cerró el triunfo sin problemas con una sólida actuación colectiva. En la visita no alcanzaron los 25 del goleador de la noche, Agustín Montero.

Quedarse con el "1" significa que tendrá ventaja de localía contra todos los rivales en playoffs, además de que en el primer cruce le tocará el rival más flojo posible del torneo.

pacifico maxi rubio.jpg

Para que Pacífico accediera a ese lugar, fue determinante la derrota del Rojo ante Atlético Regina. Independiente estuvo al frente hasta el último cuarto en un partido muy trabado y de goleo bajísimo, que terminó perdiendo 60 a 51.

Por su parte, Pérfora despachó con facilidad al colista Del Progreso y sigue con la ilusión de retener el título. Fue 88 a 74 con Nahuel Vicentín (28) como figura en el Malvinas Argentinas.

Centro Español no dejó dudas ante Biguá, al que derrotó por un contundente 84 a 53 en El Templo, otra vez con Emilio Santana (17) como máximo anotador. En cuartos de final, el Torito tendrá el duelo que asuma como el más parejo de cuartos ante Roca.

Los cruces

De esta manera, los cruces de cuartos de final serán: Pacífico (1) vs. Del Progreso (2), Independiente (2) vs. Biguá (7), Pérfora (3) vs. Atlético Regina (6) y Centro Español (4) vs. Deportivo Roca (5).

El formato de disputa es 1-1-1, con ventaja de localía para los mejor ubicados en la general. Las series arrancarán el viernes 14 en cancha de los cuatro equipos de arriba en la tabla. Los segundos puntos irán el domingo 16 y si llegan a un tercer juego se disputarán el miércoles 19.

Los ganadores de cuartos irán a semis y confirmarán su boleto para la Liga Federal del año que viene, mientras que los perdedores chocarán entre sí para ver quién desciende y quién juega la promoción con el segundo de la zona Ascenso.