Centurión y Amarfil: de pelearla en el fútbol regional a ser campeones en la Copa Argentina

Ezequiel y Franco celebran junto a sus compañeros un título histórico con Independiente Rivadavia de Mendoza.

El título que logró Independiente Rivadavia de Mendoza no solo es histórico para el club y para todo el fútbol mendocino, sino que gracias a Ezequiel Centurión y Franco Amarfil también ostenta esa condición para Cipolletti y todo el fútbol de la región del Alto Valle.

Es que ambos son hijos de la Liga Confluencia y del fútbol amateur de la zona, ya que ambos tuvieron su paso por equipos locales.

De familia futbolera, hijo del querido Rafael, histórico arquero de Cipo en los 90', vive el fútbol desde que nació.

En el caso de Centurión, comenzó jugando al fútbol en Academia Pillmatún, luego hizo inferiores en el Club Cipolletti y después estuvo un año en Fernández Oro, en la Liga Confluencia. Después llegó el viaje a Buenos Aires siendo muy chico para probarse y quedar nada menos que en River.

Fue suplente de Franco Armani en uno de los mejores momentos del club y en el medio tuvo un muy buen paso por Estudiantes de Caseros, en la Primera Nacional.

Llegó a la lepra mendocina a mediados de 2024 y rápidamente se ganó el puesto, siendo el jugador con más minutos en el equipo mendocino desde que llegó.

Uno de sus momentos top llegó en semis de la Copa Argentina, donde le tapó un cabezazo a Giuliano Galoppo sobre el final del tiempo regular y luego le atajó un penal clave a Miguel Borja en la definición desde los doce pasos.

centurión eze entrada en calor

Pese a que tuvo que salir por un golpe cuando el equipo ganaba 2 a 1 en la final, es pieza fundamental para entender el éxito de Independiente Rivadavia.

De capitán de Cipo a campeón nacional

El crecimiento de Franco Maximiliano Amarfil es digno de admirar. Fue de los que mejor interpretó lo que significa ponerse la camiseta de Cipolletti y una muestra de ello es que fue capitán albinegro con apenas 22 años.

Comenzó jugando en la Escuela de Fútbol Los Humildes, a la que nunca olvida, siempre apoya y cuando puede visita. Después llegó el paso al Club Cipolletti, donde tanto en la Confluencia, como sobre todo en el Federal A, transpiró la camiseta y dejó la piel en cada pelota.

Su despliegue en la mitad de la cancha le permitió jugar de volante central, como acompañante del cinco, de volante por derecha y hasta de lateral derecho. En todos los puestos siempre rindió y se hizo muy querido por la gente.

amarfil cipo.jpg

Aquella buena campaña del 2023, donde el equipo levantó y llegó a playoffs con Darío Bonjour, le dio exposición a nivel nacional y así fue que Nueva Chicago lo contrató para la temporada 2024.

Ese equipo del Torito se destacó como uno de los mejores de la categoría, con Amarfil como protagonista. No ascendió por esas cosas que tiene el fútbol, pero entusiasmó a su gente como pocas veces en las últimas dos décadas.

amarfil despedida.jpg

Ese rendimiento le permitió dar el salto a la Lepra mendocina, donde es titular casi desde que llegó, jugando muchos minutos y cumpliendo un rol esencial, porque es la rueda de auxilio de todo el equipo.

Las dos amarillas y consecuente expulsión en la final lo llevaron a ver el segundo tiempo desde afuera, pero Franco pudo festejar un título merecido por el esfuerzo y el recorrido que viene realizando.

Ahora está la Copa Libertadores por delante. Habrá que revisar temas contractuales y definir el futuro inmediato, porque Centurión tiene que volver a River, dueño de su pase. Pero lo cierto es que los dos cipoleños están haciendo historia y eso ya es para destacar.