Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión, campeones de Copa Argentina

Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión se consagraron campeones de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y se clasificaron a la Libertadores del 2026. En un partido para el infarto, la Lepra Mendocina venció a Argentinos Juniors en penales (5-3) tras igualar 2-2 en los noventa minutos.

Más allá del título, el partido no fue el sueño perfecto para los cipoleños . Amarfil fue expulsado en el primer tiempo por doble amarilla, mientras que Centurión tuvo que salir por una lesión en su muñeca antes de finalizar los noventa minutos.

El encuentro tuvo un ritmo vertiginoso , y aunque parecía que los mendocinos tenían las de ganar, ya que se pusieron arriba por dos goles de ventaja, Argentinos reaccionó y logró empatar en los minutos de descuento, contra Independiente que jugaba con 9 hombres.

CAMBIO DE ARQUERO EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA Centurión fue reemplazado por Marinelli debido a un fuerte golpe. En la primera intervención, el arquero de la Lepra Medocina respondió bien ante el ataque de Argentinos, en el marco de la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports

¡PISADITA DE LÓPEZ MUÑOZ Y EXPULSIÓN DE AMARFIL EN LA LEPRA MENDOCINA! A los 40' del primer tiempo, Maximiliano Amarfil recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó con uno menos a #IndependienteRivadavia frente a #ArgentinosJuniors en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports

El desarrollo de la final de la Copa Argentina

Los goles del encuentro para la ´Lepra mendocina’ los convirtieron el delantero paraguayo Alex Arce, a los 9 minutos del primer tiempo, y Matías Fernández, a los 17’ del complemento.

ERROR DE CHIQUITO ROMERO E INDEPENDIENTE RIVADAVIA YA GANA 1-0.

EL GOLEADOR ALEX ARCE.



— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 6, 2025

¡ASÍ CONVIRTIÓ EL SEGUNDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



Fernández convirtió a los 62' el 2-0 ante el Bicho. Inmediatamente, Argentinos respondió con el descuento de Lescano. #CopaArgentinaEnTyCSports
— TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

En tanto, Alan Lescano descontó para el ‘Bicho’ a los 19’ del segundo parcial y Erik Godoy igualó el duelo a los 52 minutos del mismo periodo. El árbitro había adicionado 14 minutos al final del partido.

¡DESCONTÓ ARGENTINOS!



A los 64´, Alan Lescano marcó el 2-1 ante #IndependienteRivadavia, por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports
— TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDÓ CON 9!: EXPULSADO OSELLA



A los 90'+2, el jugador de la Lepra Mendocina vio la segunda amarilla por esta patada. #CopaArgentinaEnTyCSports
— TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Además de Amarfil, Indpendiente sufrió la expulsión de Osella a los 91 minutos, por lo que tuvo que jugar todo el tiempo adicionado con dos jugadores menos. También fue echado su entrenador, Alfredo Berti, quien se encaró con el árbitro Nicolás Ramírez en una tensa discusión.

"SOS UN BOTÓN, TE CAGARÍA A TROMPADAS".

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, CARA A CARA contra Nicolás Ramírez.



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 6, 2025

En los penales, el héroe de la noche fue Gonzalo Marinelli, arquero que sustituyó a Centurión, y tapó el cuarto penal de Argentinos ante Molina. De manera insólita, ese tiro se ejecutó dos veces por un adelantamiento del arquero, que en la segunda ocasión volvió a taparlo.

Sebastián Villa, capitán y figura del elenco mendocino, fue el encargado del quinto penal y no falló. A pesar de tener a un histórico como Sergio Romero en frente, el colombiano no dudo y le dio a Independiente Rivadavia su primer título en el fútbol argentino.

¡EL PENAL DE VILLA Y LA CONSAGRACIÓN DE #IndependienterRivadavia COMO CAMPEÓN DE LA #CopaArgentinaEnTyCSports!
— TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Cómo queda la clasificación a Libertadores tras la consagración de Independiente Rivadavia

Con la consagración en la Copa Argentina, no solo que la Lepra Mendocina consiguió su primer título, sino que logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El partido era seguido de cerca por los equipos que pelean por clasificar a torneos internacionales por medio de la tabla anual. A la mayoría de los equipos les convenía que gane Argentinos, que está en el cuarto puesto y hubiese liberado un cupo.

El Bicho está a un solo punto de River, que está ingresando al repechaje de la Libertadores, y a cinco de Boca, que se está quedando con el último cupo directo por esa vía.

En estas dos fechas que quedan del torneo Clausura, varios equipos disputarán los últimos cupos para las copas. Tanto Platense como Independiente Rivadavia y Rosario Central, ya están dentro del máximo torneo continental. La otra vía de clasificación que queda además de la tabla anual es ganando el torneo Clausura.