La llamativa movida de marketing de Argentinos Jrs. en la previa de la final de Copa Argentina

El Bicho de la Paternal se las ingenió en las horas previas a la gran definición que disputará contra Independiente Rivadavia.

En la previa a la gran final de la Copa Argentina , Argentinos Juniors lanzó una campaña destinada a asegurar la máxima presencia de sus hinchas en el partido que lo a Independiente Rivadavia en cancha de Instituto de Córdoba.

La directiva del Bicho de La Paternal, consciente de las dificultades logísticas y laborales que implica asistir a una definición de esta magnitud, ideó una estrategia de doble beneficio: por un lado, garantizar que los hinchas puedan obtener el día libre para viajar a Córdoba y presenciar el encuentro que puede coronar al club, y por otro lado, ofrecer una contraprestación publicitaria significativa a las empresas que colaboren.

El anuncio es claro y contundente: la institución de La Paternal se comprometió a realizar publicidad gratuita a todas aquellas empresas que demuestren haber otorgado el día de asueto o un permiso especial a sus empleados que sean hinchas de Argentinos Juniors para asistir a la final.

#AAAJ - Ojalá mas empresas con empleados del bicho se sumen; nunca fue tan económico pautar 1 día en un club de futbol. @AAAJoficial es familia nos ayudamos entre todos. pic.twitter.com/10XLDnCzJn — Cristian Malaspina (@MalaspinaC) October 31, 2025

El presidente del club, Cristian Malaspina, fue el encargado de comunicar la iniciativa, añadiendo un comentario que rápidamente se viralizó por su tono jocoso y el guiño al sindicalismo argentino: "Me siento Hugo Moyano por un minuto, hay que ayudar a los hinchas como se pueda".

Con este singular llamado, Argentinos Juniors no solo busca llenar su sector en el estadio, sino también reforzar el vínculo con su comunidad y demostrar que el apoyo al fútbol va más allá de las tribunas, llegando hasta el ámbito laboral, en una movida que ya es aclamada como una de las mejores ideas del año en el fútbol argentino.

Final de Copa Argentina: horario y televisación para ver a los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este miércoles, en la gran final de la Copa Argentina, torneo que ninguno de los dos equipos pudo ganar en toda su historia. Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión serán protagonistas del partido por el lado de La Lepra Mendocina.

TOMÁS MOLINA Y ARGENTINOS LE DA VUELTA LA SEMIFINAL A BELGRANO.pic.twitter.com/1MU0kaQy8u — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 24, 2025

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, está programado para las 21:10 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta. El video arbitraje no se suele utilizar en este torneo, pero se decidió que sea parte en esta final.

Argentinos Juniors, que es dirigido por Nicolás Diez, se metió en la final demostrando un gran nivel y sin necesitar de los penales en ninguna instancia en todo el torneo. Tanto los 32avos como en los 16avos de final goleó 3-0 a Central Norte de Salta y a Excursionistas, para luego ganarle 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano de Córdoba en la semifinal del certamen.

A lo largo de todo el 2025, Argentinos Juniors fue uno de los equipos del fútbol argentino que demostró una sólida idea de juego y que mejor la pudo plasmar dentro de la cancha.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ELIMINÓ A RIVER Y ESTÁ EN LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA!



Villa convirtió el penal con el cual la Lepra Mendocina se impuso 4-3 en la tanda, tras el 0-0 en los 90 '. pic.twitter.com/1MDtL9db3F — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

Independiente Rivadavia, por su parte, es una de las grandes sorpresas en el fútbol argentino y, con el colombiano Sebastián Villa como gran figura, sueña con su primera estrella. En su camino a la final, los dirigidos por Alfredo Berti le ganaron a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y River (0-0 y 4-3 en los penales).