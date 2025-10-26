Tras la eliminación en la Copa Argentina: qué necesita River para clasificar a la Libertadores

El Millonario se quedó sin una de las vías posibles por donde podía obtener la clasificación al máximo certamen continental.

La derrota ante Independiente Rivadavia no solo le impidió a River volver a una final en la Copa Argentina después de seis años, sino que también le quitó una de las oportunidades para clasificarse a la próxima Copa Libertadores .

Eliminado del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual , donde aún conserva chances concretas de obtener su boleto al máximo torneo continental.

Con Rosario Central ya clasificado tras vencer a Sarmiento en Junín , la tabla anual ofrece dos plazas directas y una a la Fase 2 . Actualmente, el “Millonario” se ubica segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos Juniors (51 unidas y también la misma cantidad de goles).

Muy cerca se encuentran Deportivo Riestra -con 51 puntos y +15 tantos- y Boca -con 50 unidades, +22 goles y un partido menos-. El conjunto de Núñez tiene por delante los duelos ante Gimnasia (local), Boca (visitante) y Vélez (visitante).

River-Riestra-Portada

En caso de ganar los tres, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados, sobre todo si se impone en el Superclásico en La Bombonera, el domingo 9 de noviembre, que puede ser determinante en la pelea por los cupos.

Aun así, existen escenarios favorables si no logra sostener su posición actual, ya que en caso de que Argentinos Juniors, finalista de la Copa Argentina, supere a River en la tabla y luego se consagre campeón de la Copa Argentina, liberará un lugar en la clasificación continental.

Lo mismo sucedería si Rosario Central, ya con plaza asegurada, gana el Torneo Clausura o si el título queda en manos de otro equipo que también tenga su cupo garantizado. En todos los casos, River podría terminar cuarto en la anual y aún así ingresar por arrastre de plazas.

Otra posibilidad es ganar el Torneo Clausura, donde el “Millonario” marcha quinto en el Grupo B con buenas chances de meterse en los playoffs. En caso de lograr avanzar y coronarse, obtendría la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores y cerraría el año con un título.

Por lo pronto, River se enfrentará a Gimnasia el domingo a las 20.30 horas en el estadio Monumental, en el marco de la decimocuarta fecha del torneo local.

Marcelo Gallardo fue contundente tras la eliminación en la Copa Argentina

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, manifestó su enojo tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina y admitió que “no estuvimos a la altura”.

En una conferencia de prensa tensa, el “Muñeco” asumió: “la responsabilidad es mía, no estuvimos a la altura de jugar partidos decisivos en este último tiempo, estuvimos en deuda en ese aspecto”.

Además fue categórico al señalar: “no queda otra que aceptar, abrazar este momento de mierda porque hay que hacerse cargo. No podemos encontrar fluidez, soltura y en general falta creatividad. Cuando suceden todas estas cosas, se vive un momento como este”.

gallardo

Con un cierre de año complicado, Gallardo incluso puso en duda su continuidad para 2026: “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos meses, y después haremos un análisis de cómo seguimos”. Agregó: “Los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Queda rever si podemos intentar en estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año. Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar”.

Finalmente, el entrenador lanzó una frase que sonó como un dardo hacia la dirigencia: “posiblemente tengamos que atravesar solos este momento, porque cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie. Veremos quiénes son los que van a estar ahí para sostener esta adversidad, porque no es para cualquiera”.