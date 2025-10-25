Los mejores memes de la eliminación de River en la Copa Argentina

Impulsadas por los hinchas de Boca, las cargadas luego de que el Millonario quedara fuera frente a Independiente Rivadavia no faltaron.

River sufrió un duro golpe al quedar eliminado en las semifinales de la Copa Argentina. El "Millonario" cayó 4-3 en la definición por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza , luego de empatar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tras el fracaso deportivo, como ya es costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte. Hinchas de Boca y de otros equipos rivales, e incluso los propios frustrados hinchas de River, inundaron plataformas como X (ex Twitter) e Instagram con memes y cargadas por el "papelón" del equipo de Núñez.

Independiente de Rivadavia se metió en la final de la Copa Argentina tras superar a River en los penales, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos.

Pobre gallardo, lo enfocaban en el banco y era este pic.twitter.com/6399B22DEy

Me hace llorar que Gallardo desde que volvió de Arabia es literalmente este: pic.twitter.com/orm1lTRLb3

Sabes que river erró un penal cuando lo enfocan a Gallardo y está así pic.twitter.com/IwIRVUkhv5

Cada día se hace más fuerte la teoría de que este es el Gallardo que volvió a River pic.twitter.com/hzgxdHqXhK

En el primer tiempo, ambos conjuntos tuvieron claras para abrir el marcador. Independiente Rivadavia inquietó con el delantero Sebastián Villa y por la banda con Mauricio Cardillo.

Por el lado de River, Maximiliano Salas fue uno de los más activos en el equipo de Marcelo Gallardo, que además sufrió la baja de Sebastián Driussi, quien recién volvía de una larga lesión y debió ser reemplazado por Facundo Colidio. En la zaga, Lucas Martínez Quarta mostró seguridad para cortar las intenciones rivales.

Al encuentro le faltó continuidad cuando una intensa lluvia sorprendió a Córdoba en apenas diez minutos; por megafonía se informó que el partido quedaría demorado al menos quince minutos.

Cuando cesó un poco la lluvia y los rayos, el personal de la Copa Argentina trabajó sobre el campo para retirar el agua y dejar el césped en condiciones, y así permitir que los futbolistas volvieran a jugar.

Con el ingreso de Miguel Ángel Borja, River intentó acercarse más al área rival, pero fue en vano: el estado del terreno complicó a ambos equipos y el balón no corrió con normalidad. Aun así, Independiente Rivadavia pareció sacar ventaja al aprovechar errores del “Millonario” y las dificultades del Mario Alberto Kempes.

Cuando parecía que el “Lepra mendocina” se le venía encima a River, el equipo de Gallardo logró mayor control del juego, aunque con imprecisiones que generaron contras peligrosas, despejadas por Leonard Costa.

El rendimiento errático de River despertó a su hinchada en las tribunas, que coreó “Movete, River, movete” para intentar empujar al equipo a romper el cero y evitar los penales.

No ocurrió y el pase a la final se resolvió desde los doce pasos. Cuando parecía que Independiente Rivadavia buscaba deliberadamente esa definición, la suerte terminó favoreciendo a la “Lepra mendocina”.

River, por su parte, volvió a evidenciar que está lejos de su mejor nivel y se complica cada vez más de cara a la clasificación para la Copa Libertadores 2026. Jugadores como Borja no estuvieron a la altura del “Millonario”, a pesar de las oportunidades para revertir su situación y convertirse en el nueve goleador que Núñez necesita.

De esta forma, Independiente Rivadavia avanzó a la final de la Copa Argentina donde enfrentará a Argentinos Juniors por la gloria; River, en tanto, acumula seis años sin llegar a una final en esta competencia.