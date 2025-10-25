Con el gol definitorio de Villa: River cayó por penales ante Independiente Rivadavia

El ex Boca sentenció el futuro del Millonario en la Copa Argentina, que se quedó fuera en las semifinales del certamen y solo le queda el Torneo Clausura.

River volvió a dejar que desear en Córdoba y sus hinchas estallaron: tras un partido que finalizó 0 a 0, el Millonario cayó por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza , que jugará la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia, donde ya espera Argentinos Juniors tras superar a Belgrano.

Los de Marcelo Gallardo se quedaron sin la posibilidad de sumar un nuevo título, luego de la fatídica eliminación en la Copa Libertadores y el flojo presente en el torneo local, donde tiene complicada la clasificación al máximo certamen continental por la tabla anual. Para colmo, el penal definitorio lo convirtió el ex Boca Sebastián Villa .

El plantel de River se retiró bajo el famoso canto de "jugadores" , el cual fue entonado de forma unánime por los fanáticos que viajaron al estadio Mario Alberto Kempes y debieron soportar la lluvia que mantuvo el partido detenido durante 48 minutos, para volverse sin nada a cambio, con un nivel futbolístico que no ve mejorías.

Así fue la eliminación de River ante Independiente Rivadavia

Aunque sin ocasiones de peligro, el partido arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Independiente Rivadavia intentó sorprender al Millonario con una presión intensa, que los de Marcelo Gallardo pudieron sortear bien en una primera instancia.

A los 27 minutos del primer tiempo, River tuvo la primera clara: un remate lejano de Juanfer Quintero impactó en el palo. Poco tiempo más tarde, el área de los mendocinos pareció un pinball, con la defensa despejando cerca de la línea cuando Ezequiel Centurión había salido de los tres palos.

Durante los últimos minutos del primer tiempo, se desató una tormenta eléctrica en donde cayó tanta cantidad de agua que se volvió imposible incluso dilucidar a los jugadores. Por este motivo, la reanudación del segundo tiempo se demoró.

DILUVIO EN CÓRDOBA

Segundo tiempo demorado entre River e Independiente Rivadavia por la #CopaArgentinaEnTyCSports.

Tras un entretiempo de 48 minutos y mucha gente despejando los charcos con secadores y otros elementos, el segundo tiempo se reanudó por decisión del árbitro y las autoridades ante la imposibilidad de postergarlo por la proximidad de las elecciones.

En un segundo tiempo donde el terreno estuvo complicado y la pelota se frenaba continuamente, la pelota parada fue la clave que tuvieron ambos equipos. De hecho, River por esta vía llegó a impactar un tiro en el travesaño y Centurión tuvo una salvada heroica sobre el final, pero no se vieron muchas más situaciones de peligro. De esta forma, el partido finalizó 0 a 0 y fue a la definición por penales.

En la tanda de penales, Miguel Borja y Giuliano Galoppo -quien ejecutó de una forma insólita- erraron sus tiros para River. Por el lado de Independiente Rivadavia, el uruguayo Leonard Costa fue el único que lo malogró, sellando el triunfo por 4 a 3 para los mendocinos.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ELIMINÓ A RIVER Y ESTÁ EN LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA!



Villa convirtió el penal con el cual la Lepra Mendocina se impuso 4-3 en la tanda, tras el 0-0 en los 90 '.

Las formaciones de Independiente Rivadavia vs River

El 11 inicial de Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

El 11 inicial de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.