El polémico video de Miguel Borja tatuando a otro jugador de River previo a la semifinal por Copa Argentina

El delantero que no atraviesa un buen pasar futbolístico generó un revuelo en las redes sociales por un video junto a un compañero.

River necesita tener un buen resultado este viernes ante Independiente Rivadavia de Mendoza para meterse en la final de la Copa Argentina y calmar, por un momento, el mal clima que se vive en los hinchas del millonario que todavía sienten la herida por la eliminación en Libertadores. Los jugadores saben que Marcelo Gallardo se juega una carta importante para sostener su imagen.

Mientras los hinchas exigen buenos rendimientos y concentración para el duelo, algunos jugadores despertaron polémica en las redes sociales por una situación particular. Es que en las pasado martes el delantero colombiano Miguel Borja, cuestionado por los hinchas debido a su sequía goleadora y el bajo rendimiento, apareció en un video viral donde se lo muestra tatuando a otro jugador del millonario.

Se trata de su compatriota Kevin Castaño , quien permitió que su par le realice un tatuaje en la pierna izquierda. En la misma se ve dibujada, con una herramienta especial para ese tipo de actividades, una carita con los ojos en formas de cruz como un conocido emoji.

Esta situación generó distintas posturas en las redes sociales, algunos rechazando la acción mientras que otros atinaron a reírse.

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico.

Sin embargo, el conjunto “Millonario” viene de conseguir un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura, que le permitió acomodarse en la Zona A y en la tabla anual, que entrega tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores.

Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

Las probables formaciones y otros detalles del partido

Copa Argentina

Semifinal

River – Independiente Rivadavia

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 22:10. TV: TyC Sports

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors ya está en la final

Argentinos Juniors venció este jueves por 2-1 a Belgrano de Córdoba en un partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

Los goles para el ‘Bicho’ los convirtieron Hernán López Muñóz, a los 14 minutos, y Tomás Molina de penal, a los 38’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Lucas Zelarayán había adelantado al ‘Pirata’ a los 36’ de la primera mitad.

Con este resultado, el conjunto de La Paternal se clasificó a la final del campeonato, instancia en la que deberá medirse ante el ganador del duelo entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para este viernes desde las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes.

En un primer tiempo parejo, pero que contaba con una leve superioridad del conjunto de La Paternal, el ‘Pirata’ consiguió golpear primero de la mano de su ‘10’, Lucas Zelarayán. Con un remate potente desde fuera del área, que sufrió un sutil desvío en un defensor, el mediocampista abrió el marcador a los 36 minutos.

A los 38’, Alan Lescano tuvo la oportunidad de igualar el encuentro con un tiro libre que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Thiago Cardozo.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez saltaron al complemento decididos a conseguir el empate. Hernán López Muñóz, de gran partido, llegó al área para empujar al fondo de la red un pase de Diego Porcel.

El gol inspiró al Bicho a seguir atacando y después de tanta insistencia logró poner el 2-1 de la mano de Tomás Molina, a los 38’. Luego de que el árbitro Yael Falcón Pérez sancione la pena máxima a favor de Argentinos Juniors por una sujeción de Gerónimo Heredia sobre Alan Lesacno, el delantero de 30 años le ganó el duelo a Cardozo desde los doce pasos.