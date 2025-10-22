Preocupación en Boca: el jugador que se lesionó y podría perderse el Superclásico

El Xeneize jugará el partido ante River el próximo domingo 9 de noviembre, donde buscará salvar el año.

El mediocampista Rodrigo Battaglia se retiró de la práctica de Boca con una molestia en el soleo de su pierna derecha, por lo que se evaluará su condición física y está en duda para el partido del lunes próximo frente a Barranca Central , encuentro que había sido postergado por el fallecimiento del ex entrenador Miguel Ángel Russo.

Los rumores son que sufrió un desgarro en el sóleo y estará fuera al menos tres semanas, lo que lo deja prácticamente descartado para el Superclásico ante River del 9 de noviembre . Además, se perderá los próximos compromisos claves frente a Barracas y Estudiantes, rivales directos tanto en la tabla de clasificación como en la lucha por la Copa Libertadores.

La lesión del ex Atlético Mineiro representa una baja sensible para Claudio Úbeda, ya que Battaglia venía siendo titular en el mediocampo junto a Leandro Paredes . Con su ausencia, el entrenador deberá reconfigurar el doble pivote y una de las opciones que se barajan es la inclusión del juvenil Milton Delgado, quien regresó recientemente del Mundial Sub 20, donde la Selección Argentina fue subcampeona.

Battaglia Paredes

Por su parte, el delantero uruguayo Edinson Cavani tampoco se sumó al grupo titular, como estaba previsto, debido a que aún tiene dolor en la zona del psoas derecho.

Cavani se perdió los últimos cuatro partidos que disputó Boca, aunque en la goleada frente a Newell´s (5 a 0) estuvo en el banco de suplentes. La idea del cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda es preservarlo para ver si puede llegar a estar frente a River, partido que se jugará el domigo 9 de noviembre, en La Bombonera, a partir de las 16.

Para el enfrentamiento frente a Barracas Central, Úbeda tenía previsto mantener el equipo que perdió el sábado ante Belgrano de Córdoba, pero la lesión de Battaglia obligaría a una modificación en el mediocampo, que tiene a su vez a Leandro Paredes comprometido con cuatro amonestaciones.

El choque ante "El Guapo", correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, se tornó trascendental, ya que Boca necesita sumar una nueva victoria para mantener la ilusión de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El jugador que confirmó su salida de Boca

El colombiano Frank Fabra transita sus últimos meses como jugador de Boca. El lateral izquierdo, que llegó al club en 2016 y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia del “Xeneize”, no renovará su contrato y dejará la institución a fin de año. Después de casi una década en el club y con ocho títulos en su haber, Fabra se prepara para cerrar un ciclo lleno de altibajos.

En diálogo con Win Sports, el defensor de 34 años confirmó que analiza regresar al fútbol colombiano y mencionó varios posibles destinos: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, donde ya jugué; también Independiente Medellín y Nacional, que es un equipo grande. No te puedo decir solo uno”.

Además, dejó una confesión emotiva: “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría allá arriba? No tengo nada todavía, pero me haría muy feliz”.

Fabra-Portada

El ciclo de Fabra en Boca comenzó a apagarse tras la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, un episodio que marcó su relación con la hinchada.

Desde entonces, perdió protagonismo y dejó de ser una opción prioritaria en el esquema de Diego Martínez y posteriormente a los demás técnicos que arribaron a La Boca.