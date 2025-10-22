Más de 800 joyas: cómo es el anillo que recibieron los campeones de la NBA 2024-2025

Arrancó una nueva temporada de la NBA . La principal liga de Básquet del planeta arrancó en la noche del martes con la ceremonia de premiación para Oklahoma City Thunder, el campeón de la temporada 2024-2025. A diferencia de lo que sucede en el fútbol, los jugadores campeones no reciben medallas sino anillos hechos exclusivamente para cada uno.

Las piezas entregadas en esta oportunidad, tienen detalles espectaculares y un valor aproximado de 150.000 dólares. El partido inaugural, frente a Houston Rockets, finalizó en triunfo ajustado para el campeón 125-124 tras dos tiempos suplementarios. Pero antes, fue el turno de la clásica ceremonia de entrega de anillos y revelación del banner de campeón. Uno por uno, los jugadores fueron ingresando y recibieron su anillo por parte de Clay Bennett, empresario dueño del equipo.

Como era de esperarse, el más ovacionado en el estadio fue el canadiense Shai Gilgeous-Alexander. El base fue elegido MVP de la temporada regular y de las finales ante Indiana Pacers, donde se coronaron tras ganar el séptimo juego 103 a 91. Lejos de dormirse en los laureles, Gilgeous-Alexander firmó una planilla con 35 puntos, cinco rebotes y misma cantidad de asistencias en el triunfo ante Houston.

image

Más allá del valor específico de cada pieza, valuada en casi 150.000 dólares, el que recibió OKC tiene algo que lo hace único a diferencia de los que se entregaron años en anteriores: hay un anillo adentro del otro. La parte inferior de la pieza se puede dar vuelta y muestra la firma de cada jugador, su número de camiseta y 94 diamantes alrededor.

Diseñado por la compañía Jostens, el anillo tiene más de 800 joyas finamente cortadas a medida y colocadas a mano. Está fabricado con oro de 14 kilates blanco y amarillo. Adicionalmente, posee 46 zafiros azules y naranjas para formar el escudo del equipo campeón. También se puede observar el trofeo de la NBA, el Larry O'Brien que recibieron ni bien terminó el séptimo partido ante Indiana.

Otros detalles espectaculares: aparece el récord que tuvieron en la temporada regular (68-14) grabado entre zafiros azules y naranjas a un costado. Hay un homenaje al Monumento Nacional de la ciudad en el lado exterior y la frase insignia del estado de Oklahoma, "Labor omnia vincit"(el trabajo lo conquista todo) en latín, en el lado interior.

El debut de Oklahoma, enfrentando a los Rockets de Durant

La afición de Oklahoma City no ha perdonado a Kevin Durant, quien fue abucheado durante las presentaciones previas al partido ante el Thunder y cada vez que tocó el balón durante la noche inaugural en la casa de los vigentes campeones de la NBA.

image

Pese a la derrota 125-124 de los Rockets, KD tuvo una destacada participación en su primer juego de temporada regular con el jersey de los Rockets y lideró en el rubro de puntos a su equipo durante la primera mitad para finalizar la noche a un rebote de la doble figura.

Kevin Durant anotó 14 puntos con 6 de 11 en tiros de campo en sus primeros 24 minutos como Rocket, tiempo durante el que a menudo sirvió como válvula de escape al final del reloj de posesión, justo lo que Houston imaginó cuando adquirió al futuro miembro del Salón de la Fama.

Y aunque KD tuvo pocas asistencias, pues se esperaba que compartiera la responsabilidad de crear jugadas con Fred VanVleet (fuera por lesión) al menos en el juego contra OKC, Durant buscó principalmente su tiro propio, mientras que Alperen Sengun y Amen Thompson se combinaron para nueve de las 13 asistencias de Houston en la primera mitad.

image

Para la segunda mitad, el Thunder insistió y acortó la diferencia en el marcador a 5 puntos con 6:49 por jugarse en el último cuarto; sin embargo, Alperen Sengun, con un nuevo récord personal de 5 triples, mantuvo a la visita al frente hasta que SGA mandó el juego a doble tiempo extra que al final se decantó para el Thunder

Al final, Durant y los nuevos Rockets dejaron buenas sensaciones en la noche inaugural de la temporada 2025-26. KD no pudo acabar el juego por acumulación de faltas para terminar con 23 puntos, nueve rebotes y tres asistencias en 47 minutos de juego en los que no acertó ni uno solo de los cuatro triples que intentó.