Papu Gómez vuelve a jugar al fútbol: en qué equipo firmó

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 volverá a la actividad luego de ser suspendido por su doping positivo.

El extremo izquierdo Alejandro Papu Gómez volverá a jugar oficialmente tras cumplir dos años de suspensión por doping positivo. El futbolista argentino fue presentado como refuerzo del Calcio Padova , club que compite en la Serie B del fútbol italiano.

La institución confirmó su llegada mediante publicaciones en redes sociales, donde mostró imágenes de la conferencia de prensa de presentación. En las fotos, Gómez apareció sonriente y entusiasmado por regresar a la actividad profesional después de un largo parate.

“ Estoy aquí para ayudar; tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave. Siento la responsabilidad de representar a Padua y a sus habitantes, y llevar esta camiseta es una gran alegría . Mis compañeros han demostrado su valía incluso sin mí al principio de la temporada; me gusta la mentalidad ganadora del equipo”, expresó el campeón del mundo.

En otro posteo, el club difundió un video con la gran cantidad de hinchas que se acercó para recibir al jugador. El “Papu” firmó autógrafos, posó para fotos y fue ovacionado por los simpatizantes, que celebraron la llegada de una figura de trayectoria internacional.

Padova se encuentra en la mitad de la tabla de posiciones de la Serie B y aspira a escalar para pelear por un lugar en el ascenso a la Serie A. La incorporación de Gómez busca aportar jerarquía y experiencia a un plantel que necesita impulso en la segunda parte de la temporada.

El regreso del ex Arsenal de Sarandí, Atalanta y Sevilla marca un nuevo capítulo en su carrera, con el desafío de volver a competir al máximo nivel y dejar atrás la sanción que lo mantuvo fuera de las canchas.

¿Qué había dicho el Papu Gómez sobre Scaloni y la Selección Argentina?

El mediocampista Alejandro “Papu” Gómez volvió a hablar públicamente y dejó declaraciones fuertes sobre su relación con Lionel Scaloni y su salida de la Selección argentina después del Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista recordó sus primeros días en Atalanta junto al actual entrenador de la “Albiceleste”: “Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado. Leo venía de la Lazio, lo habían separado, lo querían limpiar, pero se entrenaba con nosotros. No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa”.

En diálogo con el periodista Julián Polo, Gómez también describió cómo era Scaloni como futbolista: “Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tirando chistes, entrenando, siempre a mil. Era muy querido en el vestuario”.

También destacó su inteligencia como entrenador: “Fue muy vivo en la parte de gestión: hizo una renovación muy buena en la Selección después de Rusia 2018, rodeó bien a Leo con jugadores talentosos que se iban a matar por él. Es muy cercano al jugador, te va de frente y no dice boludeces. Eso generó un ambiente de armonía”.

El “Papu” repasó su camino en la “Albiceleste” y cómo pasó de ser suplente a pieza clave en la Copa América 2021: “Cuando me llama, venía de ser el jugador del mes en Italia y no jugué un minuto. Era difícil, porque comparto puesto con los mejores del mundo. Pero jamás una cara de culo, jamás nada. Entrenaba a morir. Terminé jugando la Copa América y siendo importante, demostrando que podía jugar”.

Incluso contó que tuvo incidencia en la llegada de Cristian Romero: “Me vino a preguntar por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti, que es un crack’. Primero me convocó a mí y después lo convocó a él”.

Sobre su sanción por doping, el volante no esquivó responsabilidades: “No quiero hacerme la víctima. El boludo fui yo, que tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar. Me la comí y acá estoy. Los primeros meses fueron durísimos, tenía bronca con todo, me aislé, trabajé con psicólogos y conmigo mismo. De a poco pude levantame”.