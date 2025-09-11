Reapareció: Papu Gómez rompió el silencio y habló de Scaloni tras perder consideración en la Selección

Papu Gómez pasó de ser uno de los personajes importantes en la Selección argentina a perder todo el terreno que había conseguido luego de que sea suspendido por doping post título de Copa del Mundo en 2022. Es que desde ese momento no volvió a jugar al fútbol profesional y se prepara para regresar a la cancha por su deseo de retirarse, al menos, en actividad.

En su reaparición pública luego de un largo período de inactividad en el que mantuvo su entrenamiento para volver de la mejor manera al fútbol profesional, Gómez se refirió a su relación con el entrenador de la albiceleste Lionel Scaloni. “Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni , que estaba medio pintado ”, dijo en diálogo con el periodista Julián Polo y agregó: “Leo tenía 36, venía de la Lazio, y ya en el Atalanta había tenido quilombos: lo habían separado, lo querían limpiar, pero se entrenaba con nosotros”.

Sumado a esto agregó: “No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Un profesional extraordinario. Y cuando llego al Atalanta, me mudo al mismo barrio que él. Vivíamos al lado e íbamos todos los días juntos. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa”.

Papu Gomez.jpg

En su relato sobre la relación confesó cómo era Scaloni en el día a día durante su etapa como jugador. “Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía.Tirando chistes, entrenando, todo el tiempo a mil. Era muy querido en el vestuario”, afirmó y agregó: “En ese momento ya buscaba ser técnico. El primer curso que hizo, el UEFA C, lo hizo en Bérgamo con tres o cuatro compañeros grandes que estábamos en ese momento”.

Avanzado en la línea de tiempo de su relato, Gómez habló sobre el proceso de Scaloni como entrenador de la Selección: “En la parte de gestión fue muy vivo e inteligente. Hizo una renovación muy buena en la Selección después de Rusia 2018, con chicos que tenían mucho hambre. Rodeó bien a Leo con jugadores talentosos que se iban a matar por él”.

A su vez confesó cómo es en el día a día con el futbolista: “Es muy cercano al jugador, y eso al futbolista le gusta: te va de frente y no dice boludeces. Los resultados empezaron a llegar y eso generó un ambiente de armonía”.

Papu Gómez

“A mí, cuando me llama, venía de ser el jugador del mes de la liga italiana en septiembre y en octubre. Fui convocado y no jugué un minuto. Era difícil, porque comparto puesto con los mejores del mundo. Pero jamás una cara de culo, jamás nada. Entrenaba a morir”, dijo el jugador y agregó: “Entendía mi rol y quería estar ahí. Leo me conocía como persona y sabía lo que le podía dar afuera y dentro del vestuario. Me hubiera gustado jugar más. Terminé jugando la Copa América y siendo importante, demostrando que podía jugar”.

Por otra parte se refirió a la injerencia que tuvo su palabra sobre la convocatoria del Cuti Romero, quien actualmente es uno de los más idolatrado en la Selección: “Me vino a preguntar por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti, que es un crack’. Primero me convocó a mí y después lo convocó a Cuti.”