Con los delanteros de Boca en baja ¿no será momento del cipoleño Valentino Simoni?

El pibe que juega de "9" está hace rato en reserva haciendo goles, pero nunca lo convocan para los partidos de primera.

¿Cuándo llegará el momento en el que Boca le de una oportunidad a Valentino Simoni? El equipo tiene serios problemas para convertir y encuentra en sus tres delanteros de cabecera a una de las razones principales por las cuales no tiene más puntos en la tabla anual o no ha ganado un solo partido importante en el año.

Con un Edinson Cavani que jugó poco y anotó en igual proporción, un Miguel Merentiel que solo apareció en el Mundial del Clubes y Milton Giménez intentando aprovechar una oportunidad que le cayó del cielo, preguntarse por el "9" de la reserva no es nada descabellado.

Sobre todo porque el pibe cipoleño de 21 años ya demostró en el primer semestre del 2025 que está para pegar el salto, ya que fue el máximo anotador del equipo.

Sus virtudes pasan por la movilidad, la efectividad y el típico entusiasmo de un chico que tiene hambre de gloria. Boca es un equipo que necesita frescura desde el juego y también encontrarse mejor con el hincha.

Además de los goles, que son lo que el equipo necesita urgente, hay un punto fundamental para el joven que llegó al club en 2016: es un pibe de inferiores y la gente lo va a bancar.

En Boca, la mayoría de los futbolistas ya cansaron a los hinchas. De hecho, algunos ya se fueron (Marcos Rojo y Sergio Romero) y otros de contrato alto, como Frank Fabra, lo harán pronto.

La acumulación de apellidos sin sentido, como Lucas Janson o Agustín Martegani, que casi no tienen minutos, invitan a reflexionar sobre las convocatorias y allí los pibes del famoso "Boca Predio" deberían tener su lugar.

El caso más claro de esto es Milton Delgado, que fue el mejor de sus compañeros cada vez que jugó con Fernando Gago, viene de ser balón de Bronce en el Mundial sub 20 con la selección, pero el cuerpo técnico de Miguel Russo y ahora de Claudio Úbeda nunca lo valoró como merece.

En su momento, Simoni compartió cancha y fue campeón de Reserva con Lautaro Di Lollo, quien sí tuvo su oportunidad y la aprovechó, ante la gran cantidad de lesiones de Nicolás Figal y el bajo nivel de Rodrigo Battaglia jugando de primer central.

"Me gustaría revivirlo. Fue un torneo que ganamos en reserva, que después definimos el último partido en un preliminar en La Bombonera y fue hermoso. Ojalá que se pueda repetir pronto", declaró el cipoleño a "El Canal de Boca".

Los objetivos en el actual torneo de Reserva

Mientras tanto, Simoni quiere salir campeón en su categoría, a la espera de una oportunidad en primera: "Es día a día. Este grupo está para pelear hasta el final. Quedan pocos partidos en la zona, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para poder quedar lo más arriba posible y definir acá de local los playoffs, que siempre fue nuestro objetivo. Y después, ir partido a partido, la verdad que sabemos que tenemos un grupo muy bueno. La idea siempre es llegar a la final y tratar de ganarla, que para eso está esta camiseta".

Valentino firmó contrato con el club hasta diciembre de 2028 tiene como récord el hecho de ser el único jugador de Boca que marcó en ocho torneos distintos de Reserva en la historia.

El festejo en homenaje a su abuelo

Valentino no se olvida de sus raíces y de hecho, en sus festejos, suele imitar a un golfista para celebrar los goles. Consultado por esas referencias, el pibe rionegrino contó: "Mi abuelo fue el que me hizo hincha de Boca, le encantaba jugar al golf, y cada vez que hago un gol me acuerdo de él que ahora no está más, pero ahora me está acompañando, fue el que me acompañó a las primeras pruebas que vine a La Candela. Así que el festejo es para él".