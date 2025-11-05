Final de Copa Argentina: horario y televisación para ver a los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en Córdoba por la final de la copa nacional.

Independiente Rivadavia buscará el título de la Copa Argentina con los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este miércoles, en la gran final de la Copa Argentina , torneo que ninguno de los dos equipos pudo ganar en toda su historia. Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión serán protagonistas del partido por el lado de La Lepra Mendocina.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba , está programado para las 21:10 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta. El video arbitraje no se suele utilizar en este torneo, pero se decidió que sea parte en esta final.

Argentinos Juniors, que es dirigido por Nicolás Diez, se metió en la final demostrando un gran nivel y sin necesitar de los penales en ninguna instancia en todo el torneo . Tanto los 32avos como en los 16avos de final goleó 3-0 a Central Norte de Salta y a Excursionistas, para luego ganarle 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano de Córdoba en la semifinal del certamen.

Se viene el último capítulo de la 13º edición de #NuestraCopa Este miércoles, @CSIRoficial y @AAAJoficial se disputarán el título en el estadio Monumental Presidente Perón ( @InstitutoACC ) ¿Quién será el flamante CAMPEÓN? #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/0Imqo3RGMY

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1981540430610341996&partner=&hide_thread=false TOMÁS MOLINA Y ARGENTINOS LE DA VUELTA LA SEMIFINAL A BELGRANO.pic.twitter.com/1MU0kaQy8u — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 24, 2025

A lo largo de todo el 2025, Argentinos Juniors fue uno de los equipos del fútbol argentino que demostró una sólida idea de juego y que mejor la pudo plasmar dentro de la cancha.

Independiente Rivadavia, por su parte, es una de las grandes sorpresas en el fútbol argentino y, con el colombiano Sebastián Villa como gran figura, sueña con su primera estrella. En su camino a la final, los dirigidos por Alfredo Berti le ganaron a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y River (0-0 y 4-3 en los penales).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1981932405930774722&partner=&hide_thread=false ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ELIMINÓ A RIVER Y ESTÁ EN LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA!



Villa convirtió el penal con el cual la Lepra Mendocina se impuso 4-3 en la tanda, tras el 0-0 en los 90 '. pic.twitter.com/1MDtL9db3F — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

El mejor resultado de Argentinos Juniors en la Copa Argentina había sido las semifinales alcanzadas en 2014 y 2021, mientras que el equipo mendocino solo había llegado hasta los 16avos de final.

Esta final tendrá un valor doble, ya que el ganador no solo se quedará con el título en la Copa Argentina sino que también obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2026.

El partido es observado de reojo por muchos equipos del fútbol argentino, ya que en caso de que triunfe el Bicho, liberaría un cupo en la tabla anual para la clasificación a torneos internacionales. Los de la Paternal hoy se ubican en el cuarto puesto con 51 puntos, a una unidad del repechaje para la Libertadores.

El ganador de esta final también clasificará a la Supercopa Argentina, que se disputa entre el campeón de la Copa Argentina y el triunfador del Trofeo de Campeones (partido entre el vencedor del Torneo Apertura y el Torneo Clausura).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1985761060243095708&partner=&hide_thread=false Así está quedando la ruta de TROFEOS del fútbol argentino en 2025.



¿Opiniones? pic.twitter.com/9wy9SMlLg2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 4, 2025

Detalles de la final de la Copa Argentina

Copa Argentina

Final

Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia de Mendoza

Estadio: Juan Domingo Perón (Córdoba)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 21:10. TV: TyC Sports

Las formaciones todavía no fueron confirmadas por los respectivos entrenadores, que guardan el once inicial para el último momento.