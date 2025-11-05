Un histórico de Boca se metió en el presente de River y sorprendió con un mensaje para Borja: "Es insostenible"

Miguel Ángel Borja sigue profundizando su mal presente en River producto de un rendimiento adverso a sus deseos y de los hinchas del equipo que ya le hicieron saber el malestar que tienen ante la sequía goleadora que atraviesa. Algunos se animan a decir que el delantero colombiano cumplió su ciclo en la institución donde marcó 62 goles desde su llegada en julio de 2022.

Hasta referentes del mundo Boca se metieron en el análisis de la situación del colibrí en la institución. Fue el histórico arquero colombiano Óscar Córdoba quien sentenció en diálogo con ESPN que el ciclo del delantero en River está cumplido: “Para él, sí. Y más cuando el equipo no lo arropa, ni el técnico, ni a él. Yo siento que en su recorrido por esta etapa con River está cumplida. Es insostenible que siga. Podría buscar proyectos como los de Junior o mirar en Brasil, pero es importante que salga”.

A su vez se refirió a los diferentes destinos a los que podría emigrar el jugador: “El proyecto de Copa a corto plazo en este segundo semestre, o arrancar Copa en el 2026, durante los primeros días de enero, no puedes esperar a un año porque se vuelve insostenible. Nacional y Junior podrían ser la figura económica que podrían sostener a Borja, pero de resto los equipos del fútbol colombiano, no creo”.

Óscar Córdoba

Frente a las críticas: el contundente mensaje de Borja en sus redes tras errar un penal clave ante Gimnasia

Miguel Ángel Borja no puede revertir la opinión de los hinchas que buscan en él una carta goleadora que por el momento brilla por su ausencia. Los murmullos y silbidos son moneda corriente para el futbolista colombiano que atraviesa una dura racha negativa que lo está privando de volver a ser una pieza importante en el equipo.

Este domingo intentó ser protagonista con un gol para marcar un antes y después y, también, para revertir un mal presente del equipo que buscaba el empate ante Gimnasia de La Plata en el Más Monumental. Tuvo un penal en sus pies en la última jugada para poder cambiar el clima de los fanáticos que no querían perder ante el lobo, sin embargo el arquero rival Nelson Insfrán agigantó su figura y le contuvo el penal.

A sabiendas del humor de los fanáticos de River para con su figura, el colombiano lanzó un fuerte comunicado en sus redes sociales tras la ocasión fallada: "Gloria a tí mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo".