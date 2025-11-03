El picante festejo de dos jugadores de Gimnasia en la cara del árbitro luego del penal fallado por Borja

Luego de la histórica victoria en el Más Monumental se vivió un insólito momento entre jugadores del lobo y el árbitro Nazareno Arasa.

Gimnasia de La Plata le dio un duro golpe a River ante un Más Monumental que explotó contra los jugadores en pedido de un mejor rendimiento o hasta incluso entonando con fervor la canción "que se vayan todos". En medio del clima hostil, el Lobo se llevó un resultado necesario e inesperado para batallar por salir de la lucha por los puestos de descenso.

Los jugadores estallaron de felicidad al ver que su arquero Nelson Insfrán infló el pecho ante el colombiano Miguel Borja y le contuvo el penal en el último minuto que podría haber sido el empate definitivo para calmar las aguas en un estadio enojado. A su vez el festejo se vivió con más fervor debido a que los jugadores del visitante creían que estuvo mal sancionado el penal sobre Lucas Martínez Quarta.

Los jugadores quedaron enojados con el árbitro del encuentro Nazareno Arasa , apunto tal que tuvieron una insólita reacción cuando el delantero falló el penal. Acto seguido a la atajada de Insfrán y el final del partido, dos futbolistas corrieron hacia la posición del árbitro y festejaron en su cara la tapada que valió tres puntos. Sin embargo, el encargado de impartir justicia no tuvo reacción y no sancionó con tarjeta a los futbolistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferserodino/status/1985166960754069997&partner=&hide_thread=false Los jugadores de Gimnasia LP yendo a festejarle en la cara al árbitro Araza el penal (infame) que le atajó su arquero a Borja



pic.twitter.com/wb9JsOZrdr — Fernando Torres (@ferserodino) November 3, 2025

Increíble derrota de River: jugó pésimo, erró un penal en el último minuto y perdió contra Gimnasia

River atraviesa un momento caótico: en la previa del Superclásico ante Boca, perdió de manera insólita contra Gimnasia en el Monumental. Más allá de haber tenido una de sus peores prestaciones desde que Marcelo Gallardo regresó al club, tuvo la chance de igualar el encuentro en el último minuto y Miguel Borja erró su penal. Con este resultado, el Millonario comprometió seriamente su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La crónica de River-Gimnasia

Tras la eliminación en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, el recibimiento de la tribuna millonaria estuvo lejos de ser hostil: hubo ovación para Marcelo Gallardo y tan solo algunos jugadores puntuales fueron reprobados en la previa. Dentro del campo de juego, a River le costó encontrar juego asociado en el inicio, pero mostró algo de frescura en el ataque en los pies de Ian Subiabre, una de las grandes sorpresas de la noche. Facundo Colidio, que llegó tocado al partido, debió salir reemplazado a los 15 minutos por una molestia e ingresó el juvenil Cristian Jaime.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985132144566419479&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: Colidio se lesionó a una semana del Superclásico.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Aocw8LN3Kq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

La modificación no cambió en absoluto la tesitura del encuentro. El local empezó a llegar al área rival, aunque con acciones aisladas y forzadas: Juanfer Quintero probó de media distancia en un tiro libre y Maximiliano Salas hizo lo propio en una incursión individual. Mientras tanto, el Lobo complicó con envíos aéreos y jugadas de pelota parada, aquellas que se volvieron dagas para el elenco de Marcelo Gallardo durante toda la temporada.

Sobre el final de la primera etapa, el público comenzó a impacientarse: ocurre que La Banda no tuvo chances claras durante 45 minutos y tampoco se aproximó de manera peligrosa al arco rival. De hecho, el Tripero no sufrió pese a estar replegado y hasta Marcelo Torres pudo haber estampado el 1-0, pero no llegó a definir de milagro. Un buscapié de Jaime fue lo único interesante que exhibió el elenco de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985147059603673188&partner=&hide_thread=false PENAL A FAVOR DE GIMNASIA ANTE RIVER Y SUENA "MOVETE" EN EL MÁS MONUMENTAL.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6OkncjzVjn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

En el inicio del complemento, el equipo de Marcelo Gallardo no levantó ni mostró reacción para sacar adelante el compromiso en un ambiente caldeado. Para colmo, en una de las pocas oportunidades en las que el Mens Sana pasó la mitad de la cancha, Juan Portillo derrumbó dentro del área a Bautista Merlini: el árbitro Nazareno Arasa cobró penal, previa revisión del VAR. El Chelo, ex Boca, cambió la pena máxima por gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985147850011865147&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL LOBO EN EL MÁS MONUMENTAL: Torres cambió penal por gol para el 1-0 de Gimnasia ante River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SxU43uFzo2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

El Muñeco sumó a Santiago Lencina y Maxi Meza como revulsivos en tres cuartos para generar ocasiones de riesgo, aunque la tensión era palpable en el estadio. El nerviosismo de los jugadores locales impidió que River pudiera siquiera acercarse con peligro: Gimnasia aguantó con hidalguía pese a que varios de sus hombres se mostraban exhaustos. Desde las tribunas bajaban silbidos y abucheos que también iban dirigidos hacia el cuerpo técnico.

Por intermedio de centros de Marcos Acuña, uno de los pocos que estuvieron a la altura en el Millonario, Miguel Borja y Salas estuvieron cerca de marcar de cabeza. También lo intentó Lautaro Rivero, de media distancia, pero la pelota se fue apenas afuera. Ya en tiempo de descuento, el juez le dio una vida más al anfitrión: cobró una infracción de Gastón Suso, que tomó a Lucas Martínez Quarta de manera temeraria.

Sin embargo, en la imagen del VAR, se pudo apreciar que el ex Marsella fue el que cometió falta, pero el colegiado no modificó su decisión. Desde los doce pasos, y en la última del pleito, fue el Colibrí quien se hizo cargo de la situación: Insfrán, para colmo, atajó el tiro. Poco, muy poco para un plantel que requirió de una inversión sin precedentes y que no compitió en los principales torneos que disputó. Afuera de la Copa Argentina, de la Libertadores y con serias chances de quedar afuera de la próxima edición del certamen continental.