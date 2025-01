Estudiantes de La Plata, envuelto en un escándalo por la compra de Cristian Medina

Boca denunció ante AFA que la cláusula de rescisión fue ejecutada por Foster Gillet y no por el futbolista, como marca el reglamento.

Este acto estaría en contradicción con el reglamento de la FIFA, que prohíbe que terceros se involucren directamente en la compra de los derechos de un jugador.

El reglamento de la FIFA establece en su artículo 18, sobre transferencias, que la adquisición de derechos federativos o económicos de un jugador debe realizarse exclusivamente por el club contratante o el propio futbolista. Cualquier otro mecanismo es considerado una violación de las normas.

Ante esta situación, el departamento legal de Boca actuó rápidamente y presentó la denuncia para evitar sanciones graves que podrían incluir multas, restricciones para incorporar jugadores o incluso la inhabilitación para disputar partidos oficiales por períodos de entre cuatro y seis meses.

Desde Estudiantes, sin embargo, aseguran haber actuado dentro del marco legal. Según argumentan, el pago se realizó "por cuenta y orden" de Medina, lo cual, en su opinión, cumpliría con las normativas vigentes.

Además, desde el club señalaron que están dispuestos a presentar la documentación necesaria para sustentar su posición y despejar cualquier duda sobre la legitimidad del procedimiento.

Si se confirma la irregularidad, el traspaso podría ser anulado temporalmente hasta que se rectifique la forma de pago.

En caso de que el dinero se transfiera correctamente, ya sea desde Estudiantes o en nombre del jugador, Medina podrá finalmente incorporarse al Pincha, con contrato previsto hasta mediados de 2025.

cristian medina boca

Los malabares discursivos de Verón

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se refirió nuevamente al polémico acuerdo con Foster Gillett, esta vez en respuesta a las declaraciones del Presidente Javier Milei y del empresario Guillermo Tofoni. Ambos habían vinculado al club con la idea de las SAD, algo que Verón desmintió categóricamente: “Estudiantes no será una SAD”.

El origen de la polémica surgió tras una publicación de Tofoni, representante de Foster Gillett en Argentina, en la que señaló a Estudiantes como un ejemplo del avance de las SAD en el fútbol argentino. Sumándose a esta narrativa, Milei declaró en Radio Mitre que “Estudiantes está camino a ser una SAD, en beneficio de sus socios e hinchas”.

Sin embargo, Verón fue contundente en una entrevista con “La Voz Albirroja”: “Los clubes están atravesados por la política, y aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo”.

El presidente del “Pincha” explicó que, si bien existen acuerdos comerciales y administrativos, estos no implican que la estructura del club pase a manos privadas: “Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar ni desaparecer, como ocurre en otros casos”, afirmó, dejando claro que la institución mantendrá su autonomía y esencia.

Verón también destacó que cualquier intento de imponer un modelo contrario a los intereses del club habría sido rechazado desde el inicio: “Si Tofoni o quien sea quisiera obligar a Estudiantes a algo, no nos hubiéramos subido nunca a este acuerdo”, afirmó. Además, reconoció que existen distintas posturas e intereses alrededor del convenio con Gillett, lo que puede generar confusiones.

Con estas declaraciones, Verón busca calmar las aguas y despejar dudas sobre el futuro del club. En un contexto donde las SAD generan controversia en el fútbol argentino, el líder albirrojo reiteró su compromiso con la identidad de Estudiantes y su visión de un modelo que combine sustentabilidad económica sin sacrificar los valores que definieron a la institución a lo largo de su historia.