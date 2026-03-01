El clima en Neuquén

Deportes
La Mañana Newell's

Newell's recibe a Central en otro clásico picante que paraliza Rosario

La Lepra, que estrena DT, se mide ante uno de los mejores conjuntos del fútbol argentino; el Canalla tiene entre sus filas a Ángel Di María.

Newells recibe a Central en otro clásico picante que paraliza Rosario

La previa de Newell's-Rosario Central

Newell's recibe a Rosario Central, por la octava fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino. El encuentro, que está programado para las 17, se lleva a cabo en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Formación de Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Luciano Herrera, Valentino Acuña, Walter Núñez; e Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Formación de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

