Qué pasará con la serie entre Independiente de Neuquén y Pérfora tras los hechos de violencia

La semifinal del Pre Federal de básquet tenía que comenzar el domingo pero suspendió por falta de garantías.

Los hechos de violencia que ocurrieron en la previa del encuentro entre Independiente de Neuquén y Pérfora , que no pudieron jugar su partido pautado para el domingo por la noche, generaron muchas repercusiones. El comienzo de una de las semifinales del Pre Federal de básquet quedó trunco y por eso desde la organización del certamen tomaron decisiones fuertes.

Los árbitro suspendieron el partido por falta de garantías y entre las últimas horas del domingo y las primeras del lunes hubo cruce de llamados, mensajes y presentaciones.

En una resolución sin precedentes, se informó que los dos o tres encuentros que dure el cruce entre el Rojo y el Verde se disputarán a puertas cerradas.

La serie comenzará este martes a las 21:30 en La Caldera, seguirá el jueves en el Malvinas Argentinas y de necesitarse un tercer juego iría en la capital neuquina el domingo siguiente.

La decisión de jugar sin público en todos los cotejos fue tomada por el Tribunal de Disciplina, pese al descargo que presentó la directiva de Independiente para que se dispute solo con parcialidad local.

Qué pasó el domingo

Los ánimos estaban alterados desde un rato antes de la hora señalada para el comienzo. En la zona de la calle José Rosa se respiraba un clima diferente y la gente que iba ingresando a La Caldera lo hacía entre cánticos y algunos insultos de parte de caracterizados locales a los hinchas visitantes.

Es que algunos de los integrantes de la hinchada que habitualmente acompaña a Independiente en el fútbol se trasladó desde la Chacra, donde el Rojo le ganó 3 a 0 a Maronese por el Regional Amateur, para alentar al primer equipo de básquet del club.

Pérfora llevó a la misma parcialidad que había viajado en el duelo que disputaron en el mismo reducto por la fase regular.

Según pudo saber LMNeuquén, hubo incidentes en los minutos previos con hechos de violencia que generaron preocupación, como piedrazos y algunos empujones con integrantes de la policía.

Identificados con Independiente le habrían robado un bombo a los visitantes.

Los minutos fueron pasando y primero el partido quedó demorado con el objetivo de comenzar cuando las aguas estuvieran más calmadas. Mientras tanto, se esperaba el arribo de más personal de seguridad para controlar las acciones fuera del campo de juego.

Una vez que ingresaron todos los simpatizantes, empezaron los "cantitos" y gestos cruzados, con tres efectivos policiales en el medio para evitar violencia física.

Sin embargo, cuando un hincha de Independiente pasó con su camiseta por adelante de los rivales, hubo algunos insultos y varios de Independiente quisieron interceder. Los policías evitaron la violencia física y la situación no pasó a mayores.

Pero eso dejó en claro que las garantías no estaban dadas para que se dispute el partido y por eso, tras 50 minutos de espera y siendo las 21:20, Félix decidió suspender el encuentro y tanto la gente como la delegación de Pérfora dejaron el estadio en primer lugar.

Pacífico ganó su partido con comodidad

La otra semi arrancó sin problemas. Fue triunfo 94 a 75 de Pacífico sobre Centro Español, en un partido donde quedaron claras las diferencias entre el primero y el cuarto de la fase regular.

En El Viejo Ramírez, el local ganó los primeros tres cuartos y en el último reguló energías. David Véliz volvió a ser figura con 20 puntos y 10 rebotes. En los tableros tuvo la compañía de Gustavo Maranguello, que terminó con 8 unidades y 14 recobres. Matías Stanic (16), Lucas Romera (16), Sebastián Godoy Vega (12) y Giuliano Sasso (10) también llegaron al doble dígito.

En la visita solo se destacó Franco Casacchia, con 17 y 6 rebotes, pero Español deberá mejorar bastante para empatar la serie que seguirá el miércoles.

Los duelos por la permanencia también dejaron mucha tela para cortar. Del Progreso dio el golpe en el polideportivo Gimena Padín y superó a Deportivo Roca 69 a 63 en un clásico de bajo goleo y mucho nerviosismo. La mayor virtud de la visita fue la defensa y el ataque tuvo como protagonista excluyente a Carlos Infante, autor de 26 puntos y 7 rebotes para llevar a su equipo a la victoria. El miércoles volverán a verse las caras en el Gigante de la calle Maipú.

Atlético Regina y Biguá entraron igualados al último minuto en "la Perla del Valle". Prevaleció el albo por una ínfima diferencia de 72 a 71 porque se equivocó menos que su rival y tuvo a Martín Fagotti (21) en otra buena noche. Lo acompañaron Manuel Navarro (12 y 14 rebotes), Lucas Desbat (11) y Sebastián Bernasconi (10).

El goleador de la noche fue Josué Santillán (24) para la visita, donde también se destacó Tomás Djenderedjian con 19.