El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo que recorrió el mundo: cuánto le falta para llegar a los mil goles

El delantero portugués anotó un golazo de chilena en la goleada del Al-Nassr 4-1 ante Al Khaleej.

Cristiano Ronaldo sigue dejando muestras de su alto nivel deportivo que mantuvo a lo largo de su carrera deportiva y que aún sigue manteniendo aunque el paso de los años le afecta en el rendimiento en comparación a sus años gloriosos cuando vestía la camiseta del Real Madrid .

Sin embargo actualmente con una carrera corrida del plano europeo donde la competencia es alta y juegan los mejores futbolistas de la actualidad, brilla en el Al-Nassr de Arabia Saudita donde cierra su carrera deportiva. En la goleada 4-1 de su equipo ante el Al Khaleej, el portugués de 40 años marcó un golazo de chilena.

Rápidamente el tanto marcado con el que colaboró en la victoria dio la vuelta al mundo por la calidad de la jugada. Se trata de un tanto especial debido a que el Bicho busca la marca de conseguir los 1000 gritos de gol en su carrera, estando a tan solo 46 goles para conseguirlo ( 954 tantos convertidos en 1297 partidos).

Federal A: un hincha de Douglas Haig se metió a la cancha para pegarle al árbitro

El fútbol argentino atraviesa un momento complejo en todas sus divisiones con fuertes cuestionamientos para la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los problemas arbitrales que está registrando y también críticas por el título que le otorgó a Rosario Central tras una reunión del Comité Ejecutivo.

En ese contexto de dudas, sospechas, polémicas por quienes imparten justicia, entre otros problemas, también se registran incidentes donde los protagonistas quedan involucrados. En las últimas horas el encuentro entre Douglas Haig de Pergamino y Atlético Rafaela por el Federal A quedó marcado por un hecho de violencia por el cual tuvo que intervenir la Policía que estaba presente para impedir que los enfrentamientos que puedan registrarse no pasen a mayores.

Todo ocurrió en el cierre del encuentro cuando el marcador del partido marcaba que la crema se imponía 2-1 en condición de visitante. En el tercer minuto de los cuatro adicionados, un hincha saltó el alambrado del estadio y fue a buscar al árbitro del encuentro Fernando Rekers de forma eufórica y con un visible enojo en su gestualidad.

Esto pasó en la semifinal del #FederalA. #DouglasHaig perjudicado contra #AtlRafaela en la ida por el segundo ascenso a la #PrimeraNacional.

Cuando uno expresa que tensaron mucho la cuerda y está cerca de romperse, es justamente por estas cosas. Toda de Viamonte 1366. pic.twitter.com/WeVxfPeElR

— Fede Umana (@fmumana95) November 24, 2025

Al divisar lo que estaba ocurriendo la Policía ingresó al lugar para frenar al invasor, quien al llegar a donde estaba el referí se resbaló y cayó al suelo. Cinco efectivos retiraron de la cancha al fanático mientras que el árbitro decidió terminar el partido un minuto antes de lo previsto.