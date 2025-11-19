La broma de Donald Trump al príncipe saudita en la Casa Blanca: "Tomaré esa mano, no me importa dónde estuvo"

El presidente de Estados Unidos aprovechó las risas en su encuentro con Mohammed bin Salmán para castigar a Joe Biden.

Donald Trump dejó de lado por un momento el protocolo en el Salón Oval de la Casa Blanca en la reunión con el príncipe heredero saudita.

Donald Trump dejó de lado por un momento el protocolo en el Salón Oval de la Casa Blanca y realizó una inesperada broma durante el encuentro que mantuvo con el príncipe heredero saudita . El presidente de Estados Unidos tomó la mano de Mohammed bin Salmán en un momento de distensión y aprovechó la ocasión para castigar al exmandatario Joe Biden .

“ Trump no saluda con un choque de puños . Yo le estreché la mano. Me da igual dónde haya estado esa mano. Le estreché la mano”, dijo el republicano, envuelto en risas que fueron correspondidas por el saudí.

Los colaboradores presentes en la sala no pudieron evitar celebrar la ocurrencia de Trump, quien intentó utilizar el chiste para situarse en la vereda opuesta a su antecesor y diferenciar la relación que ambos construyeron con su invitado.

“¿Recuerdan a Biden? Viajó 20 horas, bajó del avión y saludó con un choque de puños. Cuando bajas del avión, tienes al futuro rey y a uno de los hombres más respetados del mundo, le das la mano. No le chocas el puño, ¿verdad?”, preguntó el estadounidense, mientras Bin Salmán miraba hacia abajo y sonreía.

Trump pareció detectar que el príncipe saudita no estaba del todo cómodo. “No queremos preguntarle sobre eso, pero no me imagino que estuviera encantado. Estaba un poco sorprendido. No se hace eso”, completó Trump. La referencia del republicano fue al saludo con un choque de puños que Biden le ofreció a Bin Salmán en 2022 cuando visitó Riad.

Donald Trump exculpó a Bin Salmán del asesinato de un periodista

En el mismo encuentro, Trump se mostró molesto cuando el príncipe fue consultado sobre su presunta responsabilidad en el asesinato del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado del reino árabe en Estambul.

"Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, son cosas pasan", relativizó Trump acerca de la muerte del columnista de The Washington Post.

Luego, puntualmente sobre el príncipe, enfatizó: "Él no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así. No tienes que avergonzar a nuestro invitado con estas preguntas".

Según la CIA, Bin Salmán aprobó el asesinato, aunque el príncipe siempre negó su participación en el hecho.

En su primera presidencia, Trump también había minimizado la responsabilidad de Arabia Saudí. En cambio, más tarde, Joe Biden prometió tratar a Bin Salmán como un "paria", aunque luego cambió de postura y se reunió con el príncipe en Arabia Saudita.

Venta de aviones caza y una cena de gala con Cristiano Ronaldo

"El presidente Trump aprobó un importante paquete de ventas de defensa, que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudí continúe comprando productos estadounidenses", informó la Casa Blanca tras aquel encuentro en el Salón Oval.

Trump, además, anunció la designación de Arabia Saudita como "aliado principal fuera de la OTAN".

Cristiano Casa Blanca Cristiano Ronaldo se fotografió junto a su esposa y el magnate Elon Musk en la Casa Blanca.

Por la noche, junto a la primera dama, Melania, el presidente estadounidense ofreció en la Casa Blanca una cena de gala en homenaje a Bin Salmán en la que participó Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de fútbol de Portugal, jugador del Al-Nassr saudí e integrante de la delegación del príncipe.

Trump utilizó el espacio para destacar la presencia del futbolista y contar que su hijo Barron estaba emocionado por conocer en persona a Cristiano Ronaldo, quien asistió al banquete con su esposa, la argentina Georgina Rodríguez.

Además de la estrella portuguesa, también estuvo en la Casa Blanca Elon Musk, en lo que representó el retorno de magnate dueño de la red social X a la Casa Blanca tras su salida del gobierno del republicano, donde cumplía la función de asesor.