Se conocieron mails en los que se confirma que Donald Trump "sabía de las chicas" víctimas de Jeffrey Epstein

Revelaron correos electrónicos que complican al presidente Trump. Se expone que sabría de las actividades ilícitas de quien era su amigo. Los detalles.

Un gran revuelos generó en Estados Unidos al conocerse nuevos mails de Jeffrey Epstein en los que revela que Donald Trump "sabía de las chicas" y que había "pasado horas" en su casa con una de las víctimas del difunto agresor sexual amigo del presidente.

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles estos correos electrónicos y, entre los mensajes difundidos, se sugería que el delincuente sexual convicto creía que el presidente sabía más sobre sus abusos de lo que ha reconocido. Trump siempre negó enfáticamente cualquier participación o conocimiento de la operación de tráfico sexual de Epstein. Incluso hha dicho que él y Epstein alguna vez fueron amigos pero se distanciaron con el paso del tiempo.

Desde el espacio democrático indican que estos mensajes "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein ". Estos mensajes presentados en el comité de supervisión de la Cámara de Representantes probablemente aumente la presión sobre la Casa Blanca para que se publiquen los 'archivos Epstein' que detallarían el escándalo en el que siempre se ha mantenido al mandatario norteamericano en las sombras.

jeffrey epstein trump

Qué decían los mensajes de Epstein en relación al presidente de Estados Unidos

Estos tres intercambios de mensajes electrónicos datan de 2008, después del acuerdo de culpabilidad de Epstein en Florida por cargos estatales de solicitar prostitución, en el que los fiscales federales acordaron no presentar cargos. Ocurrieron años después de que Trump y Epstein tuvieran un supuesto distanciamiento a principios de la década de 2000. Uno estaba dirigido a la confidente de larga data de Epstein, Ghislaine Maxwell, mientras que dos eran con el escritor Michael Wolff.

A su vez, en un correo de abril del 2011 Epstein le dijo a Maxwell, quien posteriormente fue condenada por cargos relacionados con facilitar sus delitos: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump". En el mismo mensaje agregó que una víctima no identificada "pasó horas en mi casa con él, y nunca se lo ha mencionado". "He estado pensando en eso", respondió su confidente.

mail jeffrey epstein

En otro correo, enviado en 2015, Epstein le responde al periodista Michael Wolff, que investigaba a Donald Trump durante su primera campaña presidencial. Discuten cómo impactaría la información sobre la relación de Trump con Epstein en la campaña. Wolff le avisa a Epstein que es posible que la CNN interrogue a Trump sobre su relación con él.

El financista le pregunta entonces: "Si pudiéramos armar una respuesta para él, ¿Cuál cree que debería ser?". ”Creo que deberías dejarle que se ahorque solo", sugiere el periodista. "Si dice que no estuvo en la casa o en el avión [en referencia a las avionetas en las que Epstein llevaba a las menores a las fiestas que organizaba en su isla privada], te dará una valiosa moneda de intercambio político. Si realmente pensás que puede ganar (las elecciones), podés salvarlo, y generarle una deuda".

Ya en enero de 2019, siete meses antes de que Epstein se suicidara en prisión, el acusado le escribió nuevamente a Wolff sobre Trump: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

Qué dijo la Casa Blanca tras conocerse los mails de Jeffrey Epstein

Este nuevo giro del caso provocó un caos en el mundo político estadounidense. Desde la Casa Blanca se criticó la difusión de estos correos como un intento del espacio democrático para impulsar una "narrativa falsa" para sacar del foco de atención los logros de Trump.

"Estas historias no son más que esfuerzos de mala fe para distraer de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve directamente a través de este engaño una clara distracción de que el Gobierno se abra de nuevo", afirmó la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.