Donald Trump amenaza con un ataque militar en Nigeria: el motivo

Donald Trump volvió a encender la tensión diplomática al advertir sobre una posible acción militar en Nigeria . El mandatario de Estados Unidos aseguró haber ordenado al Departamento de Defensa que elabore un plan de intervención, en respuesta, según dijo, a la falta de medidas del gobierno nigeriano frente a la violencia contra el cristianos en el país africano.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estadounidense elevó el tono de la amenaza con un ultimátum directo a la nación africana: " Si el Gobierno de Nigeria sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá inmediatamente toda ayuda y asistencia, y muy probablemente entrará en ese país ahora desacreditado 'con las armas en la mano' para eliminar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades".

El presidente Trump continuó la escalada de tensión, instruyendo al Departamento de Guerra a que "se prepare para una posible acción" . Además, afirmó que la respuesta militar estadounidense sería contundente: "si atacamos, será rápido, feroz y dulce, ¡tal como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos!".

Esta drástica medida se conoció después de que el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, rechazara las declaraciones previas de Trump, quien había calificado al país africano como "una nación de particular preocupación".

En respuesta, el presidente Tinubu defendió la convivencia entre religiones en un comunicado oficial, asegurando que la descripción de Trump "no refleja la realidad nacional". Tinubu sostuvo que "la libertad y la tolerancia religiosas son un principio fundamental de nuestra identidad colectiva y siempre lo serán. Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta".

Trump había declarado previamente que "el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria" y que "los islamistas radicales son responsables de esta masacre en masa". Sus dichos coincidieron con un reclamo reciente del senador estadounidense Ted Cruz, quien solicitó al Congreso volver a incluir a Nigeria en la lista de países que violan la libertad religiosa, denunciando "asesinatos en masa de cristianos".

Nigeria, un país con aproximadamente 220 millones de habitantes, se encuentra dividida casi por igual entre cristianos y musulmanes. La nación enfrenta desde hace años una grave crisis de inseguridad impulsada por múltiples factores. Analistas y organismos internacionales señalan que, si bien los cristianos son blanco de numerosos ataques, "la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades musulmanas del norte del país".

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano, el portavoz Kimiebi Ebienfa "reiteró el compromiso del gobierno de proteger a todos sus ciudadanos". Ebienfa afirmó que "El Gobierno Federal continuará defendiendo a cada ciudadano, sin importar su raza, credo o religión. Al igual que Estados Unidos, Nigeria no tiene otra opción que celebrar la diversidad, que es nuestra mayor fortaleza".

Es imprescindible recordar que Nigeria fue incluida por primera vez en la lista de países de "particular preocupación" en 2020, durante la propia administración de Trump, pero esa designación "fue levantada en 2023".