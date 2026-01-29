Misterio en plena Avenida: chocó el cordón, terminó con su auto sobre la vereda y lo abandonó

Ocurrió esta madrugada de jueves en la Avenida Olascoaga. No se tiene información sobre la salud de los pasajeros.

El conductor de un Peugeot 208 chocó el cordón cuneta y se subió a la vereda en la Avenida Olascoaga al fondo, a metros del balneario Río Grande.

El auto fue hallado prácticamente con uno de sus laterales sobre la vereda este jueves por la mañana, en la intersección de Avenida Olascoaga con calle Tilcara, en la zona ribereña.

Según trascendidos, se habría tratado de un siniestro con un único protagonista. Por motivos que se investigan, el conductor del Peugeot 208 color gris perdió el control y chocó contra el cordón de la vereda, lo que ocasionó visibles daños al vehículo.

SFP Auto choque accidente en tilcara y olascoaga (4) Sebastián Fariña Petersen

Puntualmente, una de las ruedas delanteras quedó destruida, al igual que parte del guardabarros y el parabrisas delantero, que estalló por el impacto de uno de los airbags que se activó a raíz del choque.

Al parecer, el conductor iba acompañado por otra persona, pero se desconoce si alguno de los dos sufrió lesiones. La Policía no ha brindado detalles del hecho.

Lo cierto es que ambos habrían sido trasladados, por lo que el auto quedó abandonado en el lugar a la espera de ser retirado por la grúa, por lo que logró llamar la atención de unos cuantos vecinos al salir a la calle para iniciar la jornada.

SFP Auto choque accidente en tilcara y olascoaga (5) Sebastián Fariña Petersen

Creyeron muerto a un conductor, pero solo estaba borracho

Semanas atrás, los vecinos del barrio La Sirena tuvieron una mañana de sábado conmocionada tras observar lo que parecía ser un hombre muerto dentro de su camioneta y tras los rumores y preocupación, todo resultó ser una falsa alarma. Se trataba de un conductor borracho que se puso a dormir y debió ser despertado por la Policía.

Según pudo saber LM Neuquén, el hallazgo del hombre inicialmente alertó a varios vecinos, que observaron al hombre inconsciente dentro de su camioneta, la cual se encontraba estacionada en la intersección de Intendente Carro y Cacique Purrán, frente a la escuela 132.

Nadie se animó a acercarse y tocar al hombre, y así, muchos asumieron que era un cuerpo, dando aviso a medios de comunicación y a la Policía para constatar qué le había ocurrido.

Aún así, bastaron unos minutos para que la Policía confirmara a LMN que el hombre se encontraba con vida y en perfecto estado. Solo que muy borracho.

cacique purran e intendente carro

Tras el llamado de varios testigos preocupados, los efectivos acudieron al lugar y constataron que el conductor presentaba signos vitales. Una vez que lograron despertarlo, lo sometieron al alcotest, que arrojó un resultado positivo, con una graduación de 1,71 gramos de alcohol en sangre.

Al parecer, el hombre se había echado a dormir tras una noche movida dentro de su vehículo, incapaz de poder manejar hasta su casa. Afortunadamente, no se registró que haya participado de ningún accidente, lo que podría haber tenido resultados catastróficos.

Para el mediodía, el hombre y su camioneta ya habían sido retirados del lugar y desde la fuerza policial no brindaron mayores detalles del suceso.