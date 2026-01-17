Gran susto: encontraron a un hombre en un auto, lo creyeron muerto, pero estaba borracho

Ocurrió este sábado por la mañana. Se descartó cualquier accidente de tránsito y se estima que el hombre se echó a dormir al percatarse de su estado.

Los vecinos creyeron que estaba muerto, pero se durmió estando borracho.

Los vecinos del barrio La Sirena tuvieron una mañana de sábado conmocionada tras observar lo que parecía ser un hombre muerto dentro de su camioneta y tras los rumores y preocupación, todo resultó ser una falsa alarma. Se trataba de un conductor borracho que se puso a dormir y debió ser despertado por la Policía.

Según pudo saber LM Neuquén , el hallazgo del hombre inicialmente alertó a varios vecinos, que observaron al hombre inconsciente dentro de su camioneta, la cual se encontraba estacionada en la intersección de Intendente Carro y Cacique Purrán , frente a la escuela 132.

Nadie se animó a acercarse y tocar al hombre, y así, muchos asumieron que era un cuerpo , dando aviso a medios de comunicación y a la Policía para constatar qué le había ocurrido.

Aún así, bastaron unos minutos para que la Policía confirmara a LMN que el hombre se encontraba con vida y en perfecto estado. Solo que muy borracho.

Tras el llamado de varios testigos preocupados, los efectivos acudieron al lugar y constataron que el conductor presentaba signos vitales. Una vez que lograron despertarlo, lo sometieron al alcotest, que arrojó un resultado positivo, con una graduación de 1,71 gramos de alcohol en sangre.

Al parecer, el hombre se había echado a dormir tras una noche movida dentro de su vehículo, incapaz de poder manejar hasta su casa. Afortunadamente, no se registró que haya participado de ningún accidente, lo que podría haber tenido resultados catastróficos.

Para el mediodía, el hombre y su camioneta ya habían sido retirados del lugar y desde la fuerza policial no brindaron mayores detalles del suceso.

Lo encontraron durmiendo borracho en el ingreso a la Isla 132

El 2026 empezó en Neuquén con un triste récord de alcoholemia. Un hombre borracho fue encontrado durmiendo dentro del auto a metros del ingreso a la Isla 132. El personal de Tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia que arrojó un elevado resultado: 2,21 gramos de alcohol en sangre.

La situación ocurrió el jueves a las 10 de la mañana, cuando los inspectores de tránsito detectaron un auto Renault Logan atravesado en la calle Río Negro al 2300, casi democracia, con el motor en marcha y su conductor dormido. Con el vidrio bajo y gafas puestas, el hombre se dispuso a dormir con el vehículo detenido en medio de la cinta asfáltica, obstruyendo la circulación.

En diálogo con LM Neuquén, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, lamentó la situación y afirmó que se trató de "uno de los registros más altos que tenemos en el área de Tránsito".

"El valor es altísimo, un caso preocupante porque el hombre detiene el auto donde se quedó dormido", expresó el funcionario, quien al mismo tiempo se mostró conforme por el trabajo llevado adelante por el área municipal. "La idea en las Fiestas particularmente es detectar este tipo de situaciones y sacar conductores peligrosos de la vía pública, así que contentos por evitar que una persona se despierte y siga conduciendo con la misma borrachera y pueda cometer un incidente vial o un accidente", manifestó.

Tras el control, el personal municipal procedió al secuestro del vehículo y la retención de la licencia de conducir.