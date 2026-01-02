Récord de alcoholemia en Neuquén: lo encontraron durmiendo borracho en el auto en pleno ingreso a la Isla 132

El test de alcoholemia arrojó 2,21 g/l. Francisco Baggio aseguró que se trata de "uno de los registros más altos que tenemos en el área de Tránsito".

El 2026 empezó en Neuquén con un triste récord de alcoholemia . Un hombre borracho fue encontrado durmiendo dentro del auto a metros del ingreso a la Isla 132. El personal de Tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia que arrojó un elevado resultado: 2,21 gramos de alcohol en sangre.

La situación ocurrió el jueves a las 10 de la mañana, cuando los inspectores de tránsito detectaron un auto Renault Logan atravesado en la calle Río Negro al 2300, casi democracia, con el motor en marcha y su conductor dormido. Con el vidrio bajo y gafas puestas , el hombre se dispuso a dormir con el vehículo detenido en medio de la cinta asfáltica, obstruyendo la circulación.

En diálogo con LM Neuquén , el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, lamentó la situación y afirmó que se trató de "uno de los registros más altos que tenemos en el área de Tránsito".

borracho dormido en el auto paseo costero año nuevo

"El valor es altísimo, un caso preocupante porque el hombre detiene el auto donde se quedó dormido", expresó el funcionario, quien al mismo tiempo se mostró conforme por el trabajo llevado adelante por el área municipal. "La idea en las Fiestas particularmente es detectar este tipo de situaciones y sacar conductores peligrosos de la vía pública, así que contentos por evitar que una persona se despierte y siga conduciendo con la misma borrachera y pueda cometer un incidente vial o un accidente", manifestó.

Tras el control, el personal municipal procedió al secuestro del vehículo y la retención de la licencia de conducir.

Alcohol al volante en Año Nuevo: un caso grave en Villa La Angostura

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que hubo 96 casos de alcoholemia positiva tras más de cinco mil operativos en todo el país. Hubo casos en Villa La Angostura y en Las Grutas. El valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires. Otro de los resultados fue 1,52 g/l en Villa La Angostura; y 1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro.

Durante los controles realizados en la madrugada de Año Nuevo, se fiscalizaron 5.557 vehículos y se detectaron 96 alcoholemias positivas en un operativo federal en distintos puntos del país. Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia.

“Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes”, indica el parte.

Las fiscalizaciones ocurrieron en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival.

En algunos de los procedimientos se conocieron insólitas respuestas que dieron los conductores, muchos de los cuales también se sorprendieron al dar positivo de alcoholemia.