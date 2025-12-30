¡Insólito! Un conductor estaba tan borracho que el test de alcoholemia dio un resultado inusual

El conductor circulaba en zigzag y presentaba serias dificultades para hablar y moverse. Ocurrió en la Ruta 226, cerca de Balcarce, Provincia de Buenos Aires.

Un conductor fue interceptado durante un control vial en la Ruta Nacional 226 tras llamar la atención de los agentes por la forma peligrosa en la que manejaba. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 64,5, cerca de Balcarce , cuando el test de alcoholemia arrojó un resultado extremo: el nivel de alcohol superó la capacidad de medición del dispositivo , lo que evidenció un grave estado de ebriedad.

Según informaron fuentes del operativo, el vehículo avanzaba en zigzag y a velocidad, lo que motivó su inmediata detención. Al descender, el conductor presentaba un evidente estado de ebriedad: no podía modular al hablar y tenía serias dificultades incluso para bajarse del auto.

La situación se volvió aún más alarmante cuando los agentes intentaron realizarle el test de alcoholemia. El resultado no arrojó un valor numérico, sino un mensaje inusual: “Desbordamiento de rango”. De acuerdo a lo explicado por personal del control vial, el alcoholímetro se saturó debido al altísimo nivel de alcohol en sangre.

“El aparato mide en gramos por litro. Hasta 3 o 4 puede llegar a marcar una saturación exacta. Cuando se supera ese valor, el equipo se bloquea. Probamos con dos alcoholímetros distintos y en ambos casos ocurrió lo mismo”, detallaron desde el operativo.

En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de “Alcohol Cero”, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre. Sin embargo, el caso excedió ampliamente los parámetros habituales: el conductor había ingerido tal cantidad de alcohol que los dispositivos no pudieron establecer una medición concreta.

El episodio fue calificado por los agentes como “un peligro absoluto” para el resto de los conductores y volvió a poner en foco los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, especialmente en rutas de alto tránsito.

Dio positivo de alcoholemia y brindó una insólita explicación para que no lo multen

Durante un control de tránsito en horas de la madrugada, un hombre dio positivo en alcoholemia y su explicación a los agentes sorprendió sobre lo que había consumido.

El conductor circulaba por la Ruta Provincial N° 11 en Pinamar, cuando tuvo que detenerse en un control de tránsito para el test de alcoholemia y dio una insólita respuesta cuando le preguntaron qué consumió: "Tomé vinagre, no tomo alcohol".

El episodio fue registrado a la altura del kilómetro 393 y la secuencia fue capturada por uno de los agentes. El procedimiento comenzó a las 22 horas como un control rutinario del Ministerio de Transporte bonaerense luego del lanzamiento del Operativo Sol.

La pantalla del alcoholímetro no mintió: el conductor tenía 1,21 gramos de alcohol en sangre. Aunque continuaron haciéndole preguntas, negó tomar alcohol en varias oportunidades y alegaba que había sido vinagre.

Su explicación fue descartada por los equipos técnicos y seguido de ello le retuvieron el auto, le sacaron la licencia y le aplicaron una multa, además de una alta suspensión.

Cabe recordar que en provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante. Para quienes la incumplan, se contemplan penalidades como la retención e inhabilitación de la licencia para conducir, el arresto, multas y obligación de asistir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso del vehículo motorizado en la vía pública.