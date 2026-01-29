Habrá desvíos del tránsito en la Ruta 7 por obras en Añelo

Se debe la construcción de la rotonda de conexión entre ruta provincial y la nueva circunvalación. Se solicita a la comunidad transitar con precaución.

Sobre Ruta 7 construirán una rotonda que la unirán a la circunvalación en Añelo.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que a partir del martes 3 de febrero se realizarán desvíos en el tránsito en la Ruta 7 por obras en Añelo . Se trata de la construcción de la rotonda de conexión entre esa ruta y la nueva circunvalación de la localidad.

La obra tiene como objetivo optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en un punto estratégico para el tránsito regional, en especial por el alto flujo vehicular vinculado a la actividad hidrocarburífera.

Ante los trabajos viales, se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, circular a velocidad moderada, respetar la señalización transitoria y las indicaciones del personal de obra , además de anticipar maniobras y mantener distancia con otros vehículos.

Convertirán en avenida urbana el tramo de la Ruta Nº7 en Añelo

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Neuquén y la Municipalidad de Añelo sellaron en junio pasado un acuerdo que permitirá la transformación de un tramo de la Ruta Provincial N° 7 en una avenida urbana.

Este convenio -formalizado en una reunión presidida por el gobernador Rolando Figueroa, con la firma del presidente de la DPV, José Dutsch, y el intendente de Añelo, Fernando Banderet-, busca optimizar la funcionalidad de la red vial en la región y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Añelo.

El tramo de 5 kilómetros, comprendido entre el empalme con la RP N° 17 y el acceso a Loma de la Lata, pasará a la órbita municipal.

RUTAS 7 Y 17- AÑELO- by pass.jpg

La Municipalidad de Añelo será la encargada de desarrollar el proyecto ejecutivo, que contempla la eliminación de semáforos y la incorporación de rotondas para agilizar el tránsito. Por su parte, la provincia, a través de Vialidad Provincial, ejecutará y financiará la totalidad de las obras.

La obra se suma al bypass de Añelo que permitirá culminar la circunvalación petrolera en las rutas 8 y 17; una iniciativa que contribuirá a mejorar la circulación en torno al enclave no convencional más importantes del país.

Añelo vista aerea -VALIDA 1200-

La obra que contribuirá a mejorar sustancialmente la circulación vehicular desde y hacia el corazón de Vaca Muerta registra un avance superior al 57 por ciento. Se trata de la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17, el bypass que permitirá circunvalar Añelo, desviando los transportes pesados y el intenso tráfico que se genera en torno a la localidad.

La iniciativa está a cargo de la unión transitoria de las empresas CN Sapag S.A., Servipet S.A. y RJ Ingeniería S.A. El diseño tuvo que ser adaptado respecto del proyecto original debido a la presencia de una serie de ductos en la zona de obra. Esto obligó a readecuar los trabajos y sus respectivos plazos. No obstante, la obra está en ejecución y por encima de lo estipulado por la curva de inversión.