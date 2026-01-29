Atraparon a una ladrona que desvalijaba casas en Plaza Huincul

La mujer fue demorada en el barrio Centenario, en horas del mediodía. Quedó bajo investigación por robo.

Una mujer de Plaza Huincul fue demorada luego de ser encontrada in fraganti trasladando elementos robados de una vivienda a la suya. Le secuestraron un sinfín de electrodomésticos, ropa y otros objetos de bazar.

Según informó la Policía, el procedimiento tuvo lugar el martes al mediodía, alrededor de las 12:40, cuando efectivos que realizaban tareas investigativas en la jurisdicción se constituyeron en un sector del barrio Centenario , en el marco de la investigación de un robo registrado durante la madrugada de ese mismo día.

En ese contexto, el personal observó que una mujer se despojó de varios electrodomésticos y otros objetos cuyas características coincidían con elementos denunciados como robados en otros hechos.

robo mujer huincul (1)

Ante esta situación, se procedió a la demora de la misma y al secuestro de los elementos, quedando todo a disposición de la Fiscalía de Cutral Co y de la Comisaría Sexta para las actuaciones correspondientes.

Entre los elementos recuperados se encuentran un televisor de 55 pulgadas, un aire acondicionado portátil, una mesa ratonera, un horno esterilizador, un ventilador de pie, una computadora de escritorio con sus accesorios, bebidas, copas, cajas con alhajas de distintos materiales, perfumes, prendas de vestir, cámaras fotográficas antiguas y un acolchado de dos plazas.

Desde la fuerza se informó que los bienes secuestrados permanecerán bajo resguardo policial para su posterior restitución a su propietario, conforme lo dispongan las autoridades judiciales intervinientes.

Acusaron a ladrones que intentaron robar en dos casas

Los ladrones que fueron atrapados gracias a la intervención de los vecinos del barrio Balcón de la Ciudad y el rápido despliegue del personal de la Comisaría Cuarta fueron acusados pero ya volvieron a las calles. Se dispuso que cumplan solo algunas restricciones.

Por pedido del asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, dos hombres, identificados por sus iniciales como C.A.I. y M.S.M.S., fueron acusados por dos hechos ocurridos en domicilios particulares de la ciudad de Neuquén.

En la audiencia de formulación de cargos, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) describió la hipótesis del caso, solicitó dos meses para concluir la investigación y finalmente, que se le impongan medidas cautelares a los imputados para cautelar la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese marco, pidió la restricción de acercamiento a las viviendas y de contacto con las víctimas por cualquier medio.

robo casas Los delincuentes que desvalijaban casas fueron apresados in fraganti gracias a un rápido despliegue policial. Gentileza Policía del Neuquén

De acuerdo a los hechos descriptos por Vidal, los delincuentes se movilizaban en un auto Fiat Línea y en la madrugada de este último martes, empezaron su raid delictivo. Se pudo determinar que M.S.M.S conducía el vehículo y que C.A.I. se encargaba de relevar la situación en los domicilios de las víctimas.

En uno de los primeros hechos, C.A.I. buscó vencer la resistencia de un portón con un elemento tipo barreta pero los dueños de la casa se despertaron por el ruido. Al advertir su presencia, los imputados se dieron a la fuga en el vehículo.

Infatigables, en la misma zona, hicieron un segundo intento. C.A.I. forzó el portón de otra vivienda con una barreta e ingresó. Allí, abrió la puerta de una camioneta Toyota y revisó el interior, hasta que fue sorprendido por personal policial y por el propietario del domicilio. C.A.I. fue demorado en el lugar, mientras que M.S.M.S. fue apresado en el exterior de la vivienda.