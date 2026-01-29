Otra alerta: tras la ola de calor en Neuquén, se espera una semana de frío con nieve en algunos sectores

Desde Defensa Civil aclararon que el tiempo sigue inestable. De las máximas de 40 grados, con riesgo de incendios y tormentas, se espera nieve y frío.

La actual ola de calor , que mantiene a gran parte del territorio de Neuquén en alerta roja , pronto cederá su lugar a un fenómeno opuesto. Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, advirtió sobre un cambio brusco en las condiciones climáticas que incluye no solo tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sino también un marcado descenso de la temperatura que podría derivar en nevadas en las zonas más altas de la cordillera durante la próxima semana.

En la actualidad, la región de la Confluencia, Vaca Muerta y el sector de Añelo enfrentan condiciones sofocantes. Según explicó el funcionario en una entrevista con LU5, los termómetros oscilan entre los 36 y los 40 grados , con la posibilidad de que estas cifras resulten superadas en puntos específicos. Este escenario de calor extremo no solo afecta la salud de los habitantes, sino que también genera un ambiente propicio para la inestabilidad atmosférica y el desarrollo de incendios forestales en áreas críticas de la provincia.

Desde Defensa Civil explicaron que se detectaron focos activos de incendios forestales. Uno de ellos, en la zona de Valle Magdalena, fue contenido en principio con medios aéreos, pero los brigadistas que quedaron de guardia en el lugar y que alertaron sobre una reactivación de las llamas sobre el que se está trabajando.

"Son días complejos", dijo Cruz y aclaró que se vivirán semanas de mucha inestabilidad climática, por lo que hace falta tener precaución y estar atentos a las alertas climáticas.

ola de calor (1) Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C.

De ola de calor a la nieve en las altas cumbres

A pesar del agobiante calor que domina en estos días el pronóstico a mediano plazo revela una sorpresa para los neuquinos. Cruz anticipó que la inestabilidad que comienza a manifestarse este jueves y que se profundizará hacia el sábado es el preludio de un cambio térmico radical. La transición entre el calor sofocante y el aire frío será abrupta.

Sobre este punto, el director de Defensa Civil fue contundente durante su intervención: "Vamos a tener una baja importantísima en temperaturas e inclusive se está avizorando de que podemos llegar a tener nieve en cotas altas". Este fenómeno, que parece lejano en medio de una alerta roja por calor, ocurrirá hacia la semana que viene, según el análisis de los técnicos de la Secretaría de Emergencia. La llegada de aire frío desde la cordillera provocará este desplome en los termómetros tras días de estrés térmico.

NIEVE.jpg

Este cambio no llegará de forma pacífica, sino a través de un periodo de mucha inestabilidad. Desde el mediodía de hoy y hasta el sábado, la formación de núcleos convectivos traerá consigo actividad eléctrica y abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo. Estos pulsos de humedad y tormentas avanzarán desde el oeste, afectarán el centro y norte de la provincia, para luego trasladarse hacia el sur y finalmente alcanzar la zona de Zapala, la comarca petrolera y Neuquén capital.

Inestabilidad extrema y riesgo de incendios forestales

La mayor preocupación de las autoridades, además del cambio térmico, radica en la actividad eléctrica que acompaña a estas tormentas. Las experiencias recientes en el norte provincial, específicamente en Andacollo, sirven como recordatorio del daño estructural que el agua y el viento pueden provocar en poco tiempo. Para los próximos días, se prevén vientos con ráfagas que alcanzarán los 60 o 70 kilómetros por hora, sin que se descarte la presencia de granizo en diversos sectores.

En paralelo a las tormentas, el riesgo de incendios forestales se mantiene en niveles críticos. Actualmente, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en el sector denominado R20 Yeguadas, cerca de Valle Magdalena y el área del Tromen, dentro del Parque Nacional Lanín. Este foco de incendio permanece activo bajo el monitoreo constante de brigadistas y medios aéreos.

incendios forestales- Valle Magdalena- 2026-PNL-2 Gentileza PNL

Cruz señaló que la situación es compleja debido a la sequedad y a las altas temperaturas que reactivan puntos críticos del año anterior. Un dato alarmante que compartió el funcionario es la persistencia del riesgo incluso tras el paso de las tormentas. Las descargas eléctricas son capaces de originar focos de incendio que solo se manifiestan días o meses después de la caída del rayo. "Puede pasarnos que puede caernos un rayo y originarnos un principio de incendio, un foco de incendio días después. E inclusive eso lo tenemos registrado nosotros porque pueden pasar meses y se reactiva un rayo que cayó", explicó Cruz para detallar la peligrosidad de la actividad eléctrica prevista para este viernes y sábado.

Ante este panorama de contrastes, donde se pasa del riesgo de fuego y calor extremo a la posibilidad de nieve, la Secretaría de Emergencia ya activó todos los protocolos de respuesta. Las recomendaciones para la población incluyen extremar los cuidados de salud, especialmente en niños y adultos mayores. Se sugiere evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17 horas, mantener una hidratación constante y permanecer alerta ante la posible formación de núcleos de tormenta que, aunque breves, poseen un alto potencial de daño.

El clima de Neuquén demuestra una vez más su carácter imprevisible y obliga a los ciudadanos a prepararse para vivir un clima de invierno en plena temporada de verano.