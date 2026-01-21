Donald Trump realizó su presentación este miércoles al mediodía en el Foro Económico Mundial de Davos , Suiza. Allí, el presidente estadounidense profundizó su ofensiva para avanzar sobre Groenlandia.

Trump envió un fuerte mensaje a Europa en medio de la tensión por Groenlandia: “Queremos este pedazo de hielo para proteger al mundo”. Aclaró: “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza", dijo.

Asimismo, aseguró que “Europa no está yendo en la dirección correcta” y profundizó su ofensiva para avanzar sobre la isla, que forma parte del reino de Dinamarca. "Es un vasto territorio, casi totalmente deshabitado y subdesarrollado. Se encuentra sin defensas en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China".

"Estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia", confirmó según reproduce la BBC.

En su discurso en el Foro Económico Mundial, Trump indicó que durante casi dos siglos los presidentes estadounidenses habían buscado adquirir Groenlandia. Y que "solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla".

Trump insistió, sin embargo, en que no tenía que usar la fuerza. "Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva; seríamos imparables, pero no lo haremos", dijo. “Todo lo que queremos de Dinamarca, para la seguridad nacional e internacional, y para mantener a raya a nuestros enemigos potenciales, muy enérgicos y peligrosos, es esta tierra en la que vamos a construir la mayor Cúpula Dorada jamás construida”, puntualizó.

Donald Trump quiere adueñarse de Groenlandia: la clave del punto estratégico

Donald Trump había expresado hace algunos días, su disposición a considerar el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia, justificándolo como un asunto de seguridad nacional. Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa, en la que abordó temas de política internacional. Mientras, una delegación encabezada por Donald Trump Jr. se encontraba en Groenlandia.

Trump argumentó que el Canal de Panamá resulta esencial para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Al ser consultado sobre si descartaría el uso de la fuerza, respondió que no podía comprometerse a ello, dejando abierta la posibilidad. En cuanto a Groenlandia, enfatizó que su control es necesario por razones vinculadas a la seguridad del país. Este territorio, que pertenece a Dinamarca como una región autónoma, alberga una base militar estadounidense y tiene importancia geopolítica.

El presidente electo cuestionó la legitimidad del control danés sobre Groenlandia, a pesar de la larga relación entre ambas naciones en el marco de la OTAN. Sus declaraciones marcan un nuevo capítulo en la política exterior estadounidense, particularmente en relación con aliados históricos.

Reacciones de Dinamarca y Panamá frente a los dichos de Trump

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reaccionó a las afirmaciones de Trump en una entrevista televisiva. Reconoció la relevancia de Estados Unidos como aliado clave, pero expresó que cualquier interés en Groenlandia debe respetar a su población y preservar la cooperación entre los dos países. Además, resaltó la importancia de mantener el diálogo dentro de los marcos establecidos por la OTAN.

Por parte de Panamá, el canciller Javier Martínez-Acha reafirmó la soberanía del país sobre el Canal de Panamá, destacando que esta es una conquista histórica que no está en discusión. Recordó que Estados Unidos entregó el control total del canal en 1999 tras décadas de administración conjunta. Las autoridades panameñas insistieron en que no ha existido contacto formal con el entorno de Trump sobre el tema.

Contexto geopolítico

El Canal de Panamá es un paso estratégico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, facilitando el comercio global. Desde su devolución, fue siempre administrado por Panamá, que invierte en su modernización para mantener su relevancia internacional. Por otro lado, Groenlandia, con su ubicación en el Ártico, gana protagonismo debido al interés en sus recursos y rutas marítimas.

Las declaraciones de Trump generaron incertidumbre sobre las intenciones de Estados Unidos respecto a Groenlandia y el Canal de Panamá. Si bien históricamente ha demostrado interés en ambos puntos estratégicos, el uso de la fuerza militar como posibilidad añade tensiones a las relaciones internacionales.

El discurso de Trump refleja un enfoque que prioriza los intereses estratégicos de Estados Unidos, aunque pone en cuestión su relación con aliados como Dinamarca y países como Panamá. Las reacciones de ambas naciones subrayan la importancia de respetar la soberanía y los acuerdos históricos en un contexto global cada vez más complejo. La comunidad internacional seguirá de cerca cómo evolucionan estas declaraciones y si generan impactos en las relaciones bilaterales. Mientras tanto, en Europa, centro de Occidente, hay una grave preocupación por el triunfo de Trump y los dichos y acciones de su aliado Elon Musk.