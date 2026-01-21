En VIVO, Javier Milei en Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

Live Blog Post

"Make Argentina Great Again"

Posteriormente destacó los logros de su gestión de gobierno: resaltó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger.

"Desde la llegada a la Administración en 2023, hemos llevado a cabo gracias a la ciclópea tarea del ministro Sturzenegger hemos realizado 13 mil reformas estructurales, las cuales hoy nos permitente tener una economía más eficiente. Esto es Make Argentina Great Again", comentó.

"Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor", concluyó el presidente.