En VIVO, Javier Milei en Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

El mandatario argentino se presentó en la cumbre económica en Suiza, junto a líderes y empresarios de todo el mundo.

EN VIVO

El presidente Javier Milei se presentó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en una intervención que genera expectativa por el tono político e ideológico que utilizará. Su discurso llega luego de las palabras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Más temprano, el mandatario argentino se reunió con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y expuso su plan económico ante banqueros y empresarios en Davos.

Milei enfatizó que su gobierno "comerciará con todo el mundo" y remarcó que los productos argentinos deben ingresar a todos los mercados, desde América Latina hasta China, reveló Infobae.

"Make Argentina Great Again"

Posteriormente destacó los logros de su gestión de gobierno: resaltó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger.

"Desde la llegada a la Administración en 2023, hemos llevado a cabo gracias a la ciclópea tarea del ministro Sturzenegger hemos realizado 13 mil reformas estructurales, las cuales hoy nos permitente tener una economía más eficiente. Esto es Make Argentina Great Again", comentó.

"Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor", concluyó el presidente.

"El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

El libertario destacó en su exposición desde Suiza que "el único sistema justo es el capitalismo de libre comercio" ya que se reconocen "dos derechos fundamentales como la vida y la libertad".

"En paralelo tenemos derechos adquiridos ganados por merecimiento, el de la propiedad privada", sumó. En ese sentido, pidió "retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente".

"La defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral", remarcó. Instantes después agregó: "Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario".

Milei se refirió a Venezuela como una "narco dictadura sangrienta"

En el comienzo de su discurso, el mandatario recordó su intervención del 2025, y destacó: "Mostré que las agendas y las políticas que se venían impulsando, desde los distintos organismos y foros internacionales, no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles y bellas", expresó desde Davos el presidente libertario.

Acto seguido, se refirió a Venezuela y habló de "los desastres causados por el siglo 20". En sentido, hizo hincapié en que en el país del Caribe hubo una "narco dictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo el continente americano".

"Frente a la degradación ética y moral que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista, es necesario resolver e impulsar las ideas de la libertad", expresó.

Milei se reunió con CEO de bancos y firmas financieras globales

El presidente Javier Milei mantuvo un importante encuentro en el marco de su agenda internacional.

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Durante el encuentro a puertas cerradas, el mandatario hizo un balance de su programa económico y adelantó las próximas medidas de su gestión.

El Presidente inició su agenda en Davos

Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters, en el inicio de su agenda oficial en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial.

La actividad marcó el primer contacto formal del mandatario argentino en Suiza, antes de una jornada cargada de reuniones y exposiciones.

Noticia en desarrollo

