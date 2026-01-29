Fiesta de la Confluencia 2026: uno por uno, qué artistas tocarán en el escenario Limay

Este jueves se confirmaron los solistas y las bandas que se presentarán en el escenario a orillas del Limay del 5 al 8 de febrero de 2026.

La cuenta regresiva para la nueva edición de la Fiesta nacional de la Confluencia ya comenzó. El próximo 5 de febrero la Isla 132 será el escenario de la fiesta más convocante de la Argentina.

La edición número 13 contará con cuatro escenarios: Confluencia (el principal), Limay , de música electrónica y el infantil . Este jueves desde la municipalidad de Neuquén confirmaron quiénes serán los artistas que se subirán del 5 al 8 de febrero en el escenario Limay.

18 horas: Dúo Fuerza de Mujer.

18.20 horas: Luca Vila.

18.50 horas: Matías Napoli.

19.30 horas: Las muertes comunes.

20.20 horas: Sueño Eterno.

21.20 horas: Luis Sebastián.

22 horas: Jarilla .

. 23 horas: Álamos plateados orquesta.

Viernes 6 de febrero

19.30 horas: Groove Brothers.

20.20 horas: Far .

. 21.10 horas: Catalina Jaz.

Sábado 7 de febrero

18 horas: Niño Kamikaze.

20 horas: RD-J & Full Ganga.

Domingo 8 de febrero

18.30 horas: Ya tu sabes ensamble.

19.50 horas: Dara Villar.

21.30 horas: Joaquín Martínez.

22.15 horas: Juan Manuel Parada Curbelo Payador.

22.30 horas: Estefanía Arias.

23.20 horas: Khanto.

Fiesta de la Confluencia 2026: cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al evento

En la previa de la 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero, la Policía de la provincia de Neuquén emitió una serie de recomendaciones y claves para disfrutar del evento sin ningún tipo de inconvenientes.

Como cada año, el popular evento tendrá lugar en la isla 132, dentro del Paseo de la Costa que bordea el río Limay. La fiesta promete cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a la ciudad en el epicentro del entretenimiento nacional.

Las autoridades policiales recordaron los protocolos que se aplicarán en los accesos y las medidas de seguridad para los asistentes. El ingreso principal estará ubicado en la intersección de las calles Linares y Río Negro. Como en otras ediciones, habrá dos entradas diferentes, un sector para hombres, otro para mujeres y un acceso exclusivo para familias. Un dato clave a tener en cuenta es que quienes ya hayan adquirido entradas podrán ingresar de manera más ágil.

Para las familias y vecinos que asistan con niños, la Policía recuerda la importancia de que los menores sean registrados en los globas dispuestas alrededor de los puntos de acceso. Se trata de una medida “pensada para reforzar la seguridad de los menores”.

Desde las fuerzas de seguridad, recordaron a todas las personas que asistan al evento que no está permitido ingresar con:

Objetos cortantes o punzantes.

Bebidas alcohólicas.

Envases de vidrio.

Mochilas grandes.

Reposeras.

Conservadoras.

Pirotecnia.

Además, es importante que aquellos vecinos que concurran al festival con sus vehículos no dejen objetos de valor en el auto y verifiquen que las puertas queden correctamente cerradas.La medida de prevención es recomendable también para cualquier persona que se movilice a pie: cuidar sus objetos personales y pertenencias.

El operativo de seguridad aplicado durante el masivo festival contará con presencia policial en los distintos sectores del predio que ya está siendo preparado, para cuidar a quienes disfruten del evento.