Fiesta de la Confluencia 2026: el público elegirá a un artista para el escenario mayor

El Pre Confluencia seleccionará a las 8 bandas que subirán al escenario principal del 5 al 8 de febrero. Cómo votar a tu solista o banda favorita.

A días de la final del Pre Confluencia 2026 , desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén comunicó que este año, por primera vez, el público podrá vota a su artista favorito que subirá al escenario de la Fiesta de la Confluencia del 5 al 8 de febrero en la Isla 132.

“Tu voto suma”, se lee en un flyer compartido este viernes en las redes sociales. La final será el 3 y 4 de febrero en la Isla 132 a partir de las 20.

El martes 3 subirán al escenario LadyBel, D5, Panóptico, Erika Sofía, Dahy Galeassi y Nube ; en tanto que el miércoles 4 lo harán: Kala, Ninio Condenado, Klown, Ñuke Mapu, Magdalena Vitale y Belu Missón.

Los artistas deberán presentar su repertorio en un tiempo máximo de 20 minutos en vivo.

Tras la presentación, el jurado elegirá, teniendo en cuenta la performance, composición musical, voz, interpretación, respuesta del público, afinación Instrumental y la originalidad, a los 8 elegidos para subir al escenario mayor del evento a desarrollarse del 5 al 8 de febrero.

Respecto a la votación del público, desde Cultura se informó que “la gente elegirá un ganador por día” a través de un sistema QR que estará habilitado el día de la presentación. Esto significa que el martes 3 habrá un ganador elegido por el público y tres elegidos por el jurado, y lo mismo ocurrirá el miércoles 4 de febrero.

Los 12 artistas y bandas finalistas son:

Ñuke Mapu (Folclore Patagónico)

(Folclore Patagónico) Belu Missón (Pop)

(Pop) Ninio Condenado (Pop alternativo, hip hop)

(Pop alternativo, hip hop) Kala (Hip hop, indie)

(Hip hop, indie) Klown (New Metal Melódico)

(New Metal Melódico) Panóptico (Rock alternativo)

(Rock alternativo) LadyBel (Pop)

(Pop) Erika Sofía (Pop, soul, urbano, fusión)

(Pop, soul, urbano, fusión) Magdalena Vitale (Folk fusión)

(Folk fusión) D5 (Hip hop, rock)

(Hip hop, rock) Dahy Galeassi (rock pop, pop, indi rock)

(rock pop, pop, indi rock) Nube (rock psicodélico).

Más de 300 inscriptos en el Pre Confluencia

El Pre Confluencia tuvo más de 300 inscriptos en esta edición y participaron de todas las localidades del Alto Valle siendo elegidas bandas de General Roca, Neuquén capital y Cinco Saltos.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que este certamen impulsa el talento artístico de la región y brinda la posibilidad de formar parte de la Fiesta Nacional de la Confluencia, uno de los eventos culturales más convocantes del país.

“El jurado trabajó mucho para que quedaran 12 seleccionados, que ya están, y lo importante es que son de diferentes géneros musicales, son jóvenes, no tan jóvenes”, dijo la funcionaria.

“Hubo una participación muy activa, no solo de la provincia de Neuquén, sino de las localidades cercanas del Alto Valle, que me parece muy importante porque es un certamen que crece y que posiciona a los artistas locales”, subrayó Pasqualini.