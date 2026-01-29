Fiesta de la Confluencia 2026: habilitan la segunda tanda de entradas gratis para buenos contribuyentes

Si bien el acceso al predio es gratuito, las entradas preferenciales permiten ver el escenario desde más cerca. Los detalles.

Queda sólo una semana para el inicio de la edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia y desde la Municipalidad de Neuquén anunciaron que este jueves se ofrecerán más entradas preferenciales gratuitas para los buenos contribuyentes. Además, se anunciarán otras sorpresas vinculadas a sorteos y más artistas que estarán presentes en el evento.

Aunque el acceso a la Fiesta de la Confluencia es gratuito, los neuquinos que tengan sus tributos al día pueden acceder a las entradas preferenciales gratuitas para estar más cerca del escenario y así no perderse ningún movimiento de sus artistas favoritos. Este año se presentarán La Joaqui, Luck Ra, Luciano Pereyra, Bersuit y Notevagustar, entre otras propuestas musicales.

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, aseguró que llegan novedades durante esta semana, previo al inicio de las actividades. "El lunes vamos a anunciar dos novedades, algo que tiene que ver con un sorteo y otro que tiene que ver con un artista", explicó la funcionaria. Ese mismo día se anunciará también a la persona que acompañará en la conducción del escenario mayor junto a Julián Weich y Patto Martens.

A su vez, explicó que habrá cambios en el Pre Confluencia, el certamen donde participan los artistas locales. "Se inscribieron 380 artistas para ser parte. Hay un trabajo previo de selección del equipo de Cultura. Escuchan los demos y eligen a 12 finalistas. Los ganadores los elegía un jurado, y ahora se permite que el público vote a su favorito. Van a poder votar una sola vez a través de un QR y su DNI, y ver a través de una pantalla cuántos votos tiene cada artista", aclaró en diálogo con LU5.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (Maria Becerra) Omar Novoa

Más entradas para buenos contribuyentes

Como cada año, la Municipalidad de Neuquén lanzó una serie de entradas preferenciales gratuitas para los vecinos de la ciudad que tienen sus tributos municipales al día. La propuesta tuvo tan buen alcance que en apenas unas horas ya se habían agotado las 16 mil entradas, por lo que el gobierno local se propuso ofrecer una nueva tanda de accesos para vecinos.

Los nuevos pases se pueden adquirir desde el jueves a las 8.30 desde la página oficial del municipio. Los vecinos habilitados para adquirir las entradas son aquellos que tengan al día sus impuestos hasta diciembre del 2025.

La funcionaria explicó que para acceder a las entradas gratis, primero hay que ingresar al sistema, ingresar el número de trámite del DNI y completar los datos de contacto. Luego se envía un mail con un código que hay que ingresar en el sitio web entradauno.com y se reciben inmediatamente las cuatro entradas.

María Pasqualini

Comentó que este año no habrá pulseras: "El código QR es moderno y más confiable, es una manera de prevenir estafas y cuidar a los vecinos y vecinas".

Por otro lado, recordó que quienes no sean buenos contribuyentes deberán adquirir sus entradas mediante un proceso de compra 100 por ciento digital para acceder al sector preferencial de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Pasqualini destacó que se trata de una fiesta con costo cero para el municipio, ya que “la Municipalidad no le paga a los artistas”. La contratación y el riesgo económico son asumidos por la productora privada.